Vialidad Nacional informó que todos los tramos de rutas nacionales en la provincia se encuentran transitables con precaución, en el marco de distintos trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial.

En la Ruta Nacional 40, tramo Siete Lagos, se están realizando tareas de recomposición de talud en el Mirador de Pil Pil, con traslado de material rocoso desde Río Hermoso.

Durante estas labores, la calzada se encuentra reducida en el km 2200, con habilitación de un desvío. Las tareas se desarrollarán desde este miércoles hasta el viernes, entre las 9 y las 16. Vialidad Nacional solicita a los conductores transitar con extrema precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de la obra.

En la Ruta Nacional 22, entre Arroyito y Ceferino, personal de Vialidad Nacional realiza tareas de perfilado de banquinas y cunetas mediante motoniveladora. Por este motivo, se recomienda circular con precaución debido al polvo en suspensión.

Respecto a los pasos internacionales, tanto el Cardenal Samore como Pino Hachado se encuentran habilitados, asegurando la normal circulación hacia Chile.

Para consultar el estado completo de las rutas nacionales en la provincia, Vialidad Nacional dispone de información actualizada en su portal oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales