El gobernador Rolando Figueroa identificó las tres deudas con las que recibió la provincia en diciembre de 2023: la financiera, la de infraestructura y la que definió como “deuda moral”. Esta última no se acota a cuestiones económicas, sino que se debe a decisiones que se tomaron o no al cabo de los años y generaron que amplios sectores de la sociedad neuquina no tuvieran acceso a condiciones básicas de desarrollo. Pensar que en Neuquén -la principal generadora de energía del país- había pobladores sin luz o gas era inimaginable. Pero es real.

Esa es la deuda moral que obsesiona al mandatario neuquino: trabajar a diario para que las postergaciones de antaño queden resueltas y se reduzca cada vez más la brecha entre el potencial de Neuquén y la calidad de vida de su gente.

Para lograr ese objetivo Figueroa planteó desde el primer día de su gestión un cambio de rumbo basado en el orden, la transparencia y la definición de prioridades. “Ordenar no es ajustar, ordenar es poner sentido y prioridades”, sostuvo, al remarcar que los recursos provinciales deben orientarse a garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Así, la gestión avanzó no solo en la reducción de la deuda financiera, sino también en inversiones concretas para comenzar a revertir desigualdades estructurales. Entre ellas cabe mencionar:

El gas, primero para los neuquinos

La llegada del gas natural a Los Guañacos permitió saldar una demanda histórica y mejorar de manera directa la calidad de vida de la comunidad. La obra forma parte de una política de equidad territorial que prioriza el acceso a servicios esenciales y se integra con el tendido de fibra óptica, vinculando energía, conectividad y oportunidades.

La salud, un derecho

La ampliación de infraestructura y la incorporación de servicios en distintas localidades fortalecieron el sistema sanitario tras años de postergación. El objetivo es garantizar acceso a prestaciones sin desarraigo: desde el centro de diálisis de Chos Malal -que evitó traslados permanentes- hasta nuevos servicios como kinesiología en Bajada del Agrio, la habilitación del sector de hemoterapia en el hospital de Plottier y la inauguración de un hospital con servicios críticos en Buta Ranquil.

Electricidad para igualar oportunidades

La puesta en marcha de un parque solar en Los Chihuidos permitió, por primera vez, contar con energía eléctrica las 24 horas. En una comunidad ubicada a más de 200 kilómetros de la capital, en plena región de Vaca Muerta, el acceso continuo a electricidad transformó la vida cotidiana y el funcionamiento de servicios esenciales como la escuela y el puesto sanitario.

Educación de cercanía y sin precariedad

Al inicio de la gestión, la provincia contaba con cerca de 700 aulas tráiler, reflejo de años de desinversión. A partir de un plan sostenido de obras, ese número se redujo significativamente, con el objetivo de su eliminación total hacia 2027. La medida apunta a garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, independientemente del lugar de residencia. Esta premisa también aplica a la llegada del Universidad Nacional del Comahue, el año pasado, al Alto Neuquén: la apertura de carreras en esa región fue la concreción de un sueño colectivo largamente esperado por toda la comunidad, una respuesta a una histórica demanda educativa que permitirá a estudiantes de diversas localidades acceder a estudios superiores, favoreciendo la permanencia de los habitantes en sus localidades.

Rutas para integrar y crecer

El plan de pavimentación más importante de la historia provincial, con más de 600 kilómetros proyectados, busca mejorar la conectividad, potenciar el turismo y fortalecer la actividad económica. Las obras no solo acortan distancias, sino que acercan servicios, generan oportunidades y mejoran la seguridad vial en zonas clave como Vaca Muerta y la Confluencia.

En una provincia con enorme potencial productivo, pero atravesada por grandes desigualdades, comenzar a saldar la deuda moral implica llevar soluciones concretas donde durante años no llegaron. Es, en definitiva, una cuestión de justicia: que el desarrollo alcance a todos los neuquinos, sin distinción del lugar donde residen.