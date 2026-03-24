Refuerzan controles en rutas por el regreso del fin de semana largo en Neuquén

Con el inicio del regreso tras el fin de semana largo, el gobierno provincial desplegó un operativo especial de control y prevención en rutas de Neuquén y la región. Según informó el director de Seguridad Vial, Diego Alfonso, las tareas comenzaron desde las 8 de la mañana con un esquema de cobertura en distintos puntos estratégicos.

“Vamos a desplegar las unidades para hacer un barrido por rutas nacionales y provinciales”, explicó el funcionario en diálogo con el programa La Primera Mañana de AM550. Los controles se concentran en sectores de alto tránsito como Arroyito, Cutral Co, Bajada Colorada, Villa Traful, Siete Lagos y sobre la Ruta 40, además del paso internacional Pino Hachado.

En este último punto, Alfonso advirtió que la circulación está habilitada pero con precaución debido a las condiciones climáticas. “Ha caído mucha agua y al bajar la temperatura se forman capas de hielo sobre la calzada”, señaló, y remarcó la importancia de seguir los reportes oficiales ante posibles cambios.

El operativo incluye además la articulación con personal de la Secretaría de Emergencias y equipos con base en distintas localidades, como Zapala, San Martín de los Andes y Cutral Co.

El funcionario destacó que el objetivo principal es garantizar un regreso ordenado y seguro. “Aconsejamos respetar las velocidades, mantener la distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas”, indicó.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de planificar el viaje y evitar concentrar el tránsito en horarios pico. “La idea es que el regreso sea tranquilo, no a última hora, para evitar embotellamientos o trenes de marcha muy cargados”, explicó.

Sobre las condiciones del tiempo, Alfonso señaló que si bien el clima acompañó durante gran parte del fin de semana, existe probabilidad de lluvias hacia la tarde. En ese escenario, advirtió sobre un riesgo particular: “Los primeros momentos de lluvia son los más peligrosos, porque se genera una pérdida de fricción entre el neumático y la calzada”.

Finalmente, el director de Seguridad Vial adelantó que ya trabajan en un nuevo operativo para el próximo fin de semana largo, y reiteró el pedido a los conductores: “Que el regreso sea seguro, como lo dice la palabra, sin poner en riesgo la vida”.