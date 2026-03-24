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Martes 24 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Tiempo cambiante

¿Llega la lluvia a Neuquén esta tarde?: así cierra el fin de semana largo en la provincia

La provincia atraviesa un cierre de feriado con contrastes: cambio de condiciones en una de las regiones, fuertes vientos en la zona cordillerana y mayor estabilidad en el norte neuquino, aunque con presencia de ráfagas.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 08:00
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En el feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el tiempo en la provincia de Neuquén se presenta con marcadas diferencias según la región. Mientras en la capital se espera una jornada templada con algo de inestabilidad hacia la tarde, en la zona cordillerana rige un alerta por fuertes vientos y en el norte neuquino predomina un escenario más estable, aunque ventoso.

En la ciudad de Neuquén, el martes feriado arranca con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14°C. Hacia la tarde se espera un ascenso hasta los 21°C, aunque con aumento de la nubosidad y una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%, con posibles chaparrones aislados. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 16°C, mientras que el viento irá en aumento con ráfagas que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h.

El panorama cambia en la zona cordillerana, donde el Parque Nacional Lanín informó que rige una alerta meteorológica amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. En esta región, se prevén vientos intensos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 110 km/h. Desde el organismo recomiendan evitar actividades al aire libre mientras se mantengan estas condiciones, debido a los riesgos propios de las áreas agrestes, como la caída de ramas, desprendimientos de rocas y fuerte oleaje en los lagos.

En tanto, el norte neuquino tendrá un día más estable, con cielo mayormente despejado y muy baja probabilidad de lluvias, que no supera el 10% en ningún tramo de la jornada. Las temperaturas se ubicarán en torno a los 10°C por la mañana, 19°C por la tarde y 11°C por la noche. Sin embargo, el viento también será protagonista: se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la tarde, con predominio de direcciones del noroeste y sudoeste.

De esta manera, el feriado se presenta con condiciones bien diferenciadas en la provincia: templado e inestable en la capital, riesgoso por el viento en la cordillera y más estable, aunque ventoso, en el norte neuquino.

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