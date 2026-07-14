¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Agenda de julio

El Registro Civil Móvil recorre la provincia de Neuquén: días, lugares y horarios para hacer el DNI y el pasaporte

El operativo llegará a barrios de la capital y a distintas localidades de la provincia para facilitar la realización de DNI, pasaportes y cambios de domicilio. La atención será por orden de llegada.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Esteban Ramírez

Editor de Mejor Informado. Periodista, redactor, community manager, fotógrafo.
Martes, 14 de julio de 2026 a las 15:47
PUBLICIDAD

Hacer un trámite sin tener que trasladarse largas distancias volverá a ser una posibilidad para cientos de vecinos durante la segunda quincena de julio. El Registro Civil Móvil ya definió su cronograma y recorrerá distintos barrios de la ciudad de Neuquén y varias localidades del interior para acercar servicios esenciales.

El operativo permitirá gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y cambios de domicilio, entre otros trámites habituales, con atención por orden de llegada y un cupo máximo de 50 personas por jornada.

Los barrios de Neuquén que recibirán el operativo

  • El recorrido comenzará este miércoles 15 de julio en el sector Bardas Rojas.
  • El jueves 16 atenderá en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, de 9.30 a 13.
  • El viernes 17 será el turno del barrio Almafuerte, con atención en Rakizuam de 9 a 12.
  • La actividad continuará el miércoles 22 en el barrio Portal Río Colorado, el jueves 23 en Parque Industrial y el lunes 27 en Cuenca XVI, donde el operativo funcionará de 9 a 13.

También llegará al interior de la provincia

El cronograma incluye además visitas a otras localidades.

  • El lunes 20 de julio el Registro Civil Móvil estará en la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, entre las 10 y las 14.
  • El martes 21 llegará al Concejo Deliberante de Plottier.
  • El recorrido finalizará con tres jornadas consecutivas en Rincón de los Sauces, del 29 al 31 de julio.

Qué trámites se pueden realizar

Durante cada operativo se podrán gestionar DNI, pasaportes y cambios de domicilio.

El horario general de atención será de 9 a 14, salvo en aquellos puntos donde se informó un horario específico.

Como ocurre en cada visita del Registro Civil Móvil, la atención será por orden de llegada y se recibirán hasta 50 trámites por día, por lo que se recomienda asistir con anticipación y llevar la documentación requerida para cada gestión.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD