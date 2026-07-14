Hacer un trámite sin tener que trasladarse largas distancias volverá a ser una posibilidad para cientos de vecinos durante la segunda quincena de julio. El Registro Civil Móvil ya definió su cronograma y recorrerá distintos barrios de la ciudad de Neuquén y varias localidades del interior para acercar servicios esenciales.

El operativo permitirá gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y cambios de domicilio, entre otros trámites habituales, con atención por orden de llegada y un cupo máximo de 50 personas por jornada.

Los barrios de Neuquén que recibirán el operativo

El recorrido comenzará este miércoles 15 de julio en el sector Bardas Rojas.

El jueves 16 atenderá en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, de 9.30 a 13.

El viernes 17 será el turno del barrio Almafuerte, con atención en Rakizuam de 9 a 12.

La actividad continuará el miércoles 22 en el barrio Portal Río Colorado, el jueves 23 en Parque Industrial y el lunes 27 en Cuenca XVI, donde el operativo funcionará de 9 a 13.

También llegará al interior de la provincia

El cronograma incluye además visitas a otras localidades.

El lunes 20 de julio el Registro Civil Móvil estará en la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, entre las 10 y las 14.

El martes 21 llegará al Concejo Deliberante de Plottier.

El recorrido finalizará con tres jornadas consecutivas en Rincón de los Sauces, del 29 al 31 de julio.

Qué trámites se pueden realizar

Durante cada operativo se podrán gestionar DNI, pasaportes y cambios de domicilio.

El horario general de atención será de 9 a 14, salvo en aquellos puntos donde se informó un horario específico.

Como ocurre en cada visita del Registro Civil Móvil, la atención será por orden de llegada y se recibirán hasta 50 trámites por día, por lo que se recomienda asistir con anticipación y llevar la documentación requerida para cada gestión.