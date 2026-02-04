La directora provincial del Registro Civil, Mariana Núñez, brindó precisiones sobre la actualización en la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino, en diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM 550 y CN 24/7 Canal de Noticias. La funcionaria remarcó que los cambios apuntan a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, pero aclaró que no es necesario realizar trámites de forma urgente si los documentos actuales se encuentran vigentes.

“Queremos llevar tranquilidad: quienes tengan un DNI o pasaporte vigente pueden seguir utilizándolo con total normalidad hasta su vencimiento”, señaló Núñez, al explicar que la implementación del nuevo formato será gradual y dependerá de la disponibilidad de materiales y de la actualización tecnológica de cada oficina.

En ese sentido, advirtió que se registraron oficinas colapsadas por personas que intentaron renovar su DNI de manera anticipada, cuando en muchos casos no era necesario. Incluso, aclaró que durante el período de transición el Renaper podría seguir emitiendo documentos con el formato anterior.

Según explicó la funcionaria, el nuevo DNI seguirá siendo una tarjeta de policarbonato, pero incorporará mayores medidas de seguridad, como un chip electrónico sin contacto, un código QR y datos grabados con tecnología láser, lo que dificulta su falsificación. Además, contará con elementos gráficos nacionales, como el mapa de las Islas Malvinas y otros símbolos argentinos. En el caso del pasaporte, la actualización permitirá cumplir con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que agilizará los controles migratorios, especialmente en aeropuertos. “La vigencia no cambia, lo que cambia es la seguridad”, subrayó Núñez.

Otro punto importante que destacó la directora del Registro Civil es que al iniciar un trámite de renovación, el DNI o pasaporte anterior queda automáticamente invalidado. Esto ha generado inconvenientes en pasos fronterizos y aeropuertos cuando las personas intentan utilizar un documento que ya no está en circulación.

“Cada nuevo trámite genera un nuevo número o código por razones de seguridad. El número de DNI no cambia, pero sí el número de trámite o el código del pasaporte”, explicó. También recordó la importancia de cumplir con las actualizaciones obligatorias de DNI en menores, ya que la falta de actualización puede impedir viajes o trámites migratorios.

Cuáles son los costos de los trámites

Núñez confirmó que los valores de los trámites no se modificaron con esta actualización:

DNI común: $7.500

DNI exprés: entre $15.000 y $18.500

Pasaporte común: $70.000

Pasaporte exprés: $150.000

Matrimonios, divorcios y uniones convivenciales

Durante la entrevista, la funcionaria también brindó datos estadísticos sobre el estado civil en la provincia durante 2025. Según indicó, se registraron 2.200 matrimonios, 1.000 divorcios y 2.800 uniones convivenciales, lo que marca una tendencia creciente entre las parejas jóvenes.

“Hoy las uniones convivenciales superan a los matrimonios. En muchos casos se registran por cuestiones prácticas, como la cobertura de obra social”, explicó Núñez. Finalmente, destacó el trabajo del personal del Registro Civil y anticipó que en los próximos meses se anunciarán nuevas medidas para facilitar el acceso a los trámites y mejorar la atención al público.

