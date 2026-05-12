El sistema COLE sigue sumando cambios visibles en distintos puntos de la ciudad y este miércoles comenzó una nueva etapa sobre uno de los corredores más utilizados de Neuquén. La Municipalidad reinauguró el parador Colón del Metrobus y confirmó que en los próximos meses avanzará con la renovación completa de las 29 estaciones ubicadas sobre Avenida del Trabajador.

La intervención forma parte de un plan más amplio que también incluye nuevas garitas en distintos barrios y la recuperación de estructuras ya existentes para volver a instalarlas en sectores con demanda.

En diálogo con La Primera Mañana, por la AM550, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinoza, explicó que el nuevo parador representa “un cambio sustancial” para el corredor del Metrobus y adelantó que ya comenzaron las tareas sobre el segundo punto, ubicado en Necochea.

Cómo serán los nuevos paradores

La transformación alcanza a toda la traza de Avenida del Trabajador: son 12 kilómetros y 29 paradores que tendrán un diseño completamente renovado. Según detalló Espinoza, dejarán atrás las estructuras de blindex y pasarán a tener un sistema similar al de las nuevas garitas instaladas en distintos sectores de la ciudad.

“Han sufrido una transformación importante”, señaló el funcionario, quien remarcó que la intervención busca fortalecer el sistema de transporte urbano.

La obra sobre Avenida del Trabajador comenzó el 27 de abril y tiene un plazo estimado de cuatro meses.

Además de la nueva imagen, los paradores fueron pensados para facilitar el acceso al colectivo. El bus se detiene a la altura exacta de la plataforma y el ascenso se realiza sin pendientes ni desniveles. También quedan separados de la circulación de vehículos particulares, algo que mejora el movimiento diario de miles de pasajeros.

El cambio que ya se ve en distintos barrios

La renovación no se limita al Metrobus. En paralelo, el municipio avanza con nuevas garitas en diferentes puntos de Neuquén. Este miércoles hubo intervenciones en calles Buenos Aires y Basavilbaso, además de trabajos sobre Talero.

Espinoza aseguró que “todos los barrios van a recibir estas nuevas garitas” y recordó que la ciudad tiene 1.350 paradas del sistema COLE. Actualmente ya hay más de 360 garitas instaladas y el plan continuará durante el año.

Uno de los puntos que destacaron desde el área de Transporte es que muchas de las estructuras retiradas vuelven a utilizarse. “Las ponemos a punto, las reconstruimos y vuelven al sistema”, explicó el funcionario sobre las garitas que son reacondicionadas para instalarse nuevamente en otros sectores de la ciudad.

Cuatro meses para transformar toda la traza

La obra sobre Avenida del Trabajador comenzó el 27 de abril y tiene un plazo estimado de cuatro meses. El objetivo es completar los 29 paradores del corredor, uno de los ejes más importantes para conectar barrios y mover pasajeros entre distintos sectores de la capital. Actualmente, por esos paradores circulan 68 colectivos del sistema COLE.

Mauro Espinoza, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, expresó que “todos los barrios van a recibir estas nuevas garitas”.

Espinoza sostuvo que una de las decisiones centrales fue la modernización integral del transporte urbano impulsada por el intendente Mariano Gaido, que incluyó nuevas unidades, mejoras en infraestructura y herramientas digitales como la aplicación COLE. “Las transformaciones en las ciudades se dan en servicios públicos”, afirmó.

Durante la entrevista, el subsecretario también hizo foco en el cuidado del mobiliario urbano y recordó que muchos de los antiguos paradores habían sido vandalizados. “Tenemos que cuidar estos paradores”, pidió Espinoza, al tiempo que remarcó que forman parte del funcionamiento diario del sistema de transporte que utilizan miles de vecinos en la ciudad.