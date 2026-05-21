El Ministerio de Infraestructura de Neuquén, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realizará un concurso externo de ingreso para cubrir cargos de inspectores de obras para las delegaciones de Zapala, Chos Malal y Junín de los Andes.

La convocatoria está dirigida a personas con títulos técnicos secundarios o terciarios vinculados a Maestro Mayor de Obras y/o Construcción, así como también a profesionales universitarios en Arquitectura o Ingeniería afín a obras.

Los concursos contemplan la cobertura de dos cargos por localidad: uno correspondiente a la categoría TC1 y otro a la categoría PF1. En todos los casos, el proceso incluirá una instancia escrita y una entrevista personal.

En Zapala, el examen escrito se realizará el 30 de junio y las entrevistas personales el 7 de julio. En Chos Malal, las evaluaciones serán el 8 y 14 de julio respectivamente; mientras que en Junín de los Andes tendrán lugar el 15 y 21 de julio.

La inscripción permanecerá abierta el 28 y 29 de mayo. Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que las fechas previstas podrán modificarse únicamente en caso de fuerza mayor o condiciones climáticas adversas propias de la época invernal.

Asimismo, el lugar específico para rendir los exámenes será confirmado oportunamente de acuerdo a la cantidad de postulantes.

Las personas interesadas podrán acceder a la información detallada y completar el formulario de inscripción a través de: https://forms.gle/QGzHerGnVopvttfr5



