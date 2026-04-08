Renaper y el Correo Argentino registran demoras en la entrega del DNI y pasaportes

Ante las demoras en la entrega de nuevos DNI y pasaportes, la directora provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Mariana Núñez explicó: "El método establecido por el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) a través del Correo Argentino está generando retrasos importantes en la entrega de pasaportes y documentos”.

“Esta situación es ajena a nuestro organismo, ya que como Provincia nosotros sólo recibimos la demanda de la gente y generamos los trámites, tareas que continúan desarrollándose en tiempo y forma. Tanto la impresión como la distribución y entrega depende 100% de Nación”, agregó.

Núñez expresó que “están en contacto con el organismo nacional y que hay voluntad para mejorar este dispositivo; aun así, desde la Dirección Provincial y junto al personal del área hemos activado mecanismos excepcionales a modo paliativo, entendiendo los inconvenientes que esto genera”.

“Para garantizar la distribución de la documentación tramitada y que efectivamente llegue a manos de la ciudadanía hemos solicitado al Correo Argentino el rescate de la documentación para evitar que sea devuelta a las oficinas de Buenos Aires y asumimos en más de una oportunidad la entrega a través de nuestras oficinas seccionales, hecho que informamos a través de nuestros canales oficiales de difusión”, aseguró.

Por último, dijo que “de todas formas entendemos que lo correcto es optimizar el mecanismo previsto por el organismo nacional y es por ello que hemos solicitado una reunión con RENAPER y el Correo Argentino a fin de poder encaminar la situación”.

En este encuentro se buscará normalizar los plazos de entrega de DNI, DNI exprés y pasaportes, así como rever aspectos logísticos en la distribución de documentación que es devuelta a Buenos Aires tras dos visitas al domicilio de la persona interesada.



