A instancias de la audiencia solicitada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Registro Civil, se concretó este jueves la reunión de la que participó directora provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Mariana Nuñez, la coordinadora de Seguimiento Estratégico y Enlace de Transparencia del Renaper, Paula Parisi y el director Nacional de Programación y Producción de Documento Nacional de Identidad, Marcelo Tittonel.

Del encuentro participaron también el gerente de Calidad del Correo Oficial de la República Argentina S.A, Javier Noguera y el gerente Comercial, Juan Manuel Ferre, además del gerente de la Regional Sur de Correo Argentino, Juan Pedro Servidio y el Jefe de Operaciones, Mariano Giménez.

Núñez indicó que “la reunión la solicitamos desde provincia teniendo en cuenta la demora en la entrega de los DNI y Pasaportes debido a inconvenientes de producción y logística. Al respecto, desde RENAPER se informó que se trabaja arduamente para que a fines de abril se pueda contar con un 90 % de las entregas regularizadas”.

En cuanto a cómo abordar la situación concreta que hoy afecta a ciudadanos neuquinos que esperan recibir su DNI, la funcionaria relató que “desde Correo Argentino observamos predisposición y voluntad ya que implementarán un operativo especial de entrega a domicilio hasta el día sábado inclusive, que extenderán durante la próxima semana, ya que en el día de ayer han recepcionado una cifra importante de DNI para su distribución. Nos manifestaron que se trata de una cifra que está muy por encima de la media que se distribuye habitualmente”.



Las zonas relacionadas con Vaca Muerta concentran la mayor demanda

Núñez informó que “hoy la mayor demanda está en Neuquén capital, donde muchas personas tramitan el cambio de domicilio porque llegan en busca de trabajo y necesitan tener el domicilio actualizado, lo mismo ocurre con Rincón de los Sauces, Añelo y San Patricio del Chañar, ese factor aumenta considerablemente el número de ejemplares a distribuir”.

La funcionaria mencionó la predisposición de Renaper para resolver los inconvenientes, para lo que comprometió implementar un cronograma donde se priorice la entrega de la documentación que está pendiente de producción, para que una vez que el Correo Argentino los reciba salgan de inmediato a reparto.

Por otro lado explicó que “se autorizó que agotadas las visitas domiciliarias del correo sin poder entregar los documentos a sus titulares, los ejemplares sean entregados a la Dirección Provincial de Registro Civil, permitiendo facilitar la entrega a través de las oficinas seccionales y así reducir plazos en la logística, puesto que sin esta gestión los ejemplares de DNI deberían volver a Buenos Aires”.

