El dispositivo del Registro Civil Móvil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, continuará durante la segunda quincena de marzo con operativos en distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso a trámites esenciales a la comunidad. El cronograma incluye atención en Neuquén capital y en localidades del interior como Rincón de los Sauces, Mariano Moreno, Los Catutos y Covunco Abajo.

Las actividades comenzarán en la capital provincial los días 16 y 17 de marzo, cuando el móvil se instalará en la comisión vecinal del barrio Gran Neuquén Sur, ubicada en Colibrí y Olivares, donde los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación.

Posteriormente, el dispositivo se trasladará al centro de la provincia. El 18 de marzo brindará atención en la sede comunal de Los Catutos, el 19 en Covunco Abajo y el 20 en el municipio de Mariano Moreno.

Luego del fin de semana largo, el Registro Civil Móvil continuará su recorrido en Rincón de los Sauces, donde permanecerá los días 25, 26 y 27 para responder a la creciente demanda de trámites que se registra en esta localidad de la región de Vaca Muerta.

Finalmente, el 30 de marzo el operativo regresará a Neuquén capital y funcionará en la Unidad de Detención de Mujeres N°16, ubicada en las calles San Martín y Martinica. En todos los puntos la atención se realizará de 9 a 14, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios. Durante las jornadas se podrán gestionar DNI, pasaportes y cambios de domicilio.

Desde el organismo recordaron que quienes deseen obtener más información sobre los operativos pueden consultar el sitio oficial del Registro Civil de la provincia.