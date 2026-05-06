El próximo 2 de junio se reanuda el servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER), una conexión clave para la Región Sur que vuelve a ponerse en marcha tras una intervención técnica de gran escala y que promete recuperar un servicio esencial para cientos de vecinos.

El tren, operado por Tren Patagónico, volverá a unir Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche, con paradas en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, reactivando un corredor vital en una zona donde las distancias y el aislamiento suelen marcar el ritmo de vida.

Detrás de este regreso hay meses de trabajo intenso. La formación fue sometida a una reparación integral en los talleres de San Antonio Oeste, con una fuerte inversión del Gobierno provincial y un despliegue técnico que apuntó a dejar el servicio en condiciones óptimas.

En ese proceso, se realizó la rectificación completa del motor diésel Scania, junto con el reemplazo de piezas clave, la revisión del sistema de tracción y una puesta a punto general que incluyó transmisión, rodamientos y sistemas de seguridad. El objetivo fue claro: garantizar un funcionamiento confiable en condiciones exigentes.

Además, se concretó el recambio total de los discos de ruedas, una mejora estructural que permitirá una circulación segura durante los próximos 15 a 20 años, reforzando la durabilidad de la formación en uno de los trazados más desafiantes de la provincia.

El TER no es un tren más. Se trata de un servicio con fuerte impronta social, que permite a los vecinos viajar en el día para realizar trámites, consultas médicas o compras, y regresar a sus hogares sin depender de otros medios muchas veces inaccesibles.

Con dos frecuencias semanales, martes y jueves, el tren partirá desde Jacobacci a las 4 de la mañana y llegará a Bariloche a las 8.40, mientras que el regreso será a las 17, arribando a las 21.45. Todo esto con tarifas accesibles, en una apuesta que busca sostener el transporte público y fortalecer la integración territorial de Río Negro.