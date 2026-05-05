El proyecto para que el Tren del Valle pase a la órbita de la provincia de Río Negro avanza con pasos concretos. El presidente del Tren Patagónico, Roberto López, confirmó que “van muy avanzadas las reuniones con organismos nacionales. Estamos evaluando si es posible hacer el traspaso del Tren del Valle a la provincia, con algunos requisitos. Estamos viendo y proyectando las obras que debieran hacerse”.

López explicó que desde principios de año se trabaja en la posibilidad de extender el servicio desde Chichinales hasta Neuquén, sobre una vía concesionada a la empresa Ferrosur, dedicada al transporte de carga.

“Este año avanzamos mucho en la discusión y este jueves nos vamos a reunir con Ferrosur y el subsecretario de Transporte de Nación, Martín Ferreiro para presentar la documentación que hace falta para el traspaso a la provincia”, adelantó.

El titular del Tren Patagónico detalló que ya se realizaron recorridas por las vías y estaciones, y que el tramo actualmente operativo es Neuquén–Cipolletti. “No podemos usar vías si no lo autoriza Ferrosur. Una vez que logremos el traspaso podremos empezar con los trabajos. Siempre hay que hacer reacondicionamientos en las vías y establecer hasta qué velocidad debe correr el tren”, señaló en Radio Kaos de Roca.

En ese sentido, explicó que el servicio de carga circula a 40 km/h, pero que, para el transporte de pasajeros, se evalúa una velocidad de 60 km/h, lo que permitiría cubrir los 120 km hasta Chichinales en condiciones óptimas. También reconoció que algunas estaciones están deterioradas y otras bajo gestión municipal, por lo que se deberá trabajar con cada localidad.

“Tenemos que mantener el puente de la Ruta Nacional 151, que nos causa muchos problemas, y mantener el servicio Neuquén–Cipolletti. Hay acuerdo hasta ahora de trabajar con banderilleros y luego aplicar barreras automatizadas en los pasos a nivel”, agregó López.

Finalmente, destacó que el gobernador Alberto Weretilneck dejó claro que el Tren Patagónico se hará cargo del Tren del Valle, aunque no se descarta la participación de un privado en el esquema operativo. “En mayo o junio debemos lograr tener el tren bajo la órbita provincial”, concluyó.