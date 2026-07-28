La reparación de la fuga de gas en Centenario podría demandar hasta 72 horas

Hay un amplio despliegue en la intersección de Ruta 7 y Calle Rural 3 en Centenario, donde una máquina provocó la fisura de 7 a 10cm de un caño principal de gas, provocando una gran fuga que está controlada pero sigue perdiendo.

La alerta fue pasadas las 10, cuando tanto Bomberos como Defensa Civil y Camuzzi asistieron al lugar para iniciar los trabajos de reparación.

En diálogo con el Móvil de 24/7, el Jefe de Bomberos de Centenario Patricio Álvarez comentó que cuando llegaron al lugar notaron el fuerte ruido ya que es un caño madre que va hasta Centenario.

Se ha establecido un perímetro de seguridad en el lugar y se restringió el tránsito en la colectora de la ruta y la calle 3.

Además destacó que no es un caño de plástico, por lo cual no se puede realizar un bypass y las tareas podrían demandar hasta 72 horas.

La fuga es en una zona de ingreso principal para la actividad petrolera en la ciudad, por lo cual en caso de tener que interrumpir la circulación se generarían grandes demoras.

En cuanto a las empresas, Álvarez comentó que les recomendaron que cesen las actividades ya que realizan trabajos en caliente.

Los Bomberos estuvieron arrojando agua en el lugar para que la salida del gas no genere fricción sobre las piedras, aunque hay menos riesgo porque es un caño metálico.

Testigos manifestaron un fuerte olor en el lugar y por ello los Bomberos trabajaron con sistemas de respiración autónoma.