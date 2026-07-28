Pasadas las 11 de este martes se informó sobre la rotura de un caño de gas en Centenario. Ocurrió en la zona de Ruta 7 y calle 3 y habría sido provocado por una máquina que lo rompió.

En el lugar trabajan bomberos, Defensa Civil y Camuzzi, con un amplio despliegue para resguardar la seguridad de los vecinos.

La situación está siendo controlada aunque generó preocupación ya que es una cañería principal de 102 mm.

La rotura habría sido provocada cuando una maquinaria retiraba un eucaliptus, sin saber que allí pasaba el caño. Se espera que la intervención demande varias horas.

Según se informó, no fue necesario evacuar las empresas cercanas. Sin embargo, la calle colectora permanece cortada al tránsito mientras continúan las tareas de seguridad.

El Móvil de 24/7 aclaró que no hay policía brindando indicaciones, aunque los conductores bajan la velocidad al ver el despliegue. Continúa la pérdida y el fuerte olor a gas en el lugar.

Se recomienda circular con precaución y evitar la zona si es posible.

Noticia en desarrollo