El problema que durante buena parte de este viernes afectó el suministro de agua en distintos sectores del bajo neuquino comenzó a quedar atrás. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) finalizó los trabajos sobre una cañería de distribución que había sufrido una fisura en medio de la obra de la avenida Mosconi.

La intervención se realizó sobre calle Planas, entre Chaneton y Aimé Tondelli Mango. Para poder trabajar sobre el tramo afectado fue necesario detener el bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay, y manipular las válvulas que permitieron aislar la zona.

Con las tareas terminadas, el organismo volvió a poner en funcionamiento el sistema y comenzó el proceso que permitirá recuperar paulatinamente la presión en las cañerías.

El bombeo volvió a funcionar

El EPAS informó que “culminó las tareas sobre la cañería de distribución de agua potable en la zona de avenida Mosconi”.

A partir de ese momento se encendió nuevamente el bombeo ubicado sobre el río Limay. El agua comenzó a avanzar por la red y el servicio irá recuperando sus condiciones habituales de manera progresiva.

La normalización puede darse de forma escalonada en los distintos puntos alcanzados por la interrupción, debido al tiempo que requiere volver a presurizar toda la red.

Estos fueron los sectores alcanzados

La interrupción había afectado a diferentes zonas del bajo de la ciudad, entre ellas Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

La afectación estuvo vinculada directamente con la necesidad de detener el sistema de bombeo mientras se intervenía la cañería.

Ahora, con la tarea concluida, el suministro comenzó a recuperarse en los sectores que habían quedado alcanzados.

Un problema que ya empieza a quedar atrás

La fisura se produjo sobre una cañería de distribución ubicada en un sector donde actualmente se desarrolla la obra de transformación de la avenida Mosconi.

La respuesta requirió intervenir sobre el sistema de agua potable para localizar y atender el inconveniente, mientras distintos sectores de la ciudad permanecían a la espera de la recuperación del servicio.

Con el bombeo nuevamente activo, el escenario cambió y el suministro avanza hacia su normalización.

Ante consultas, el EPAS mantiene habilitada la línea telefónica 0800 222 4827 y el chat de WhatsApp 2994 52-3084.