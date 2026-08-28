Una fisura en una cañería de distribución de agua potable obligó al EPAS a interrumpir parte del sistema de bombeo y afectará durante este viernes el suministro en varios sectores de Neuquén capital.

“Ya llegó la cuadrilla del EPAS”, explicó el periodista Juan Pablo Andréz, desde el Móvil de la AM550

El problema fue detectado en la zona de avenida Mosconi, sobre calle Planas entre Chaneton e intendente Mango. Una cuadrilla ya trabaja en el lugar y las tareas demandan el uso de maquinaria y bombas para extraer el agua acumulada.

La fisura fue detectada en la zona de avenida Mosconi. Foto: Bruno Calderón, Móvil de Prima Multimedios

Qué barrios tendrán problemas con el agua

El corte alcanza a Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

Desde el organismo provincial señalaron que el servicio permanecerá afectado hasta que finalicen los trabajos, previstos para horas de la tarde.

Mientras duren las tareas, EPAS solicitó a los vecinos reducir al máximo el consumo y reservar el agua disponible.

“Extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo”, pidió el organismo.

Ocho barrios tendrán el suministro afectado durante la jornada. Foto: Bruno Calderón, Móvil de Prima Multimedios

Una reparación en plena zona de obras

El desperfecto se encuentra afectado en un tramo de aproximadamente 200 metros de la avenida Mosconi.

“La fisura de un caño es en paralelo a los 200 metros de la obra de la Avenida Mosconi que fueron habilitados en los últimos días”, resaltó Andréz.

Desde el móvil de AM550 se observó el despliegue de la cuadrilla y maquinaria para poder intervenir la cañería. La presencia de agua obliga a utilizar una bomba para despejar el sector y avanzar con la reparación.

El EPAS debió paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay, y manipular válvulas para dejar sin agua la cañería y permitir los trabajos.

La reparación requiere bombas y maquinaria para extraer el agua. Foto: Bruno Calderón, Móvil de Prima Multimedios

Qué hacer mientras dure la interrupción

La recomendación es utilizar las reservas disponibles únicamente para consumo e higiene, evitando actividades que impliquen un gasto innecesario hasta que se normalice el servicio.

“El corte afectará al cuadrante del bajo por lo que vecinos deberán cuidar el recurso. Los trabajos se extenderán durante el día”.

El organismo estimó que la reparación finalizará durante la tarde, aunque el suministro quedará sujeto al avance de las tareas.

Ante consultas, EPAS mantiene habilitada la línea gratuita 0800-2224827 durante las 24 horas.