Durante el mediodía del miércoles, personal de Guardaparques y brigadistas del ICE Centro del Parque Nacional Lanín llevó adelante un operativo de rescate en zona de alta montaña, tras registrarse un incidente con un visitante.

Detallaron que fue alrededor de las 12 cuando la guardaparque del área informó a la radioestación sobre la situación de un hombre de 54 años, oriundo de Buenos Aires, que presentaba síntomas de mal agudo de montaña a unos 3000 msnm, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios.

En coordinación con un médico del hospital de Junín de los Andes, se evaluó el cuadro y se definió el despliegue del operativo.

El descenso y rescate

Guías de montaña que se encontraban en la zona brindaron una primera asistencia y lograron acompañarlo hasta el Refugio CAJA, donde establecieron el punto seguro para la evacuación y aguardaron por la ayuda.

Desde allí, una cuadrilla helitransportada, realizó la extracción aérea en un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El evacuado fue trasladado hasta el Centro de Informes, donde se lo estabilizó y posteriormente fue derivado a sus familiares. Con esta intervención, el operativo se dio por finalizado.