Desde el Parque Nacional Lanín recordaron a sus visitantes que no está permitida la recolección de piñones dentro del área protegida. La intendencia enfatizó en que se trata de una acción prohibida.

Para que las personas se informen y no tomen mal la medida, explicaron que los piñones de la Araucaria araucana son un recurso fundamental para el equilibrio del bosque andino patagónico. Es de suma importancia no recolectarlos ni llevárselos ya que se necesitan para la regeneración.

La araucaria es una especie de crecimiento lento que no todos los años produce semillas en abundancia y muchas de ellas no logran convertirse en nuevos árboles. Cuando se llevan piñones del suelo, bajan las posibilidades de que el bosque se regenere naturalmente.

Además se trata de un alimento clave para la fauna nativa, diversas especies dependen de los piñones como fuente energética esencial, especialmente durante el otoño e invierno. Aves y mamíferos cumplen además un rol ecológico al dispersar semillas, ayudando a la regeneración del bosque.

Por último, volvieron a recordar que el Parque Nacional es un área destinada a la conservación, que se rige bajo una normativa vigente. Dentro de ella la extracción de recursos naturales sin autorización afecta directamente los objetivos de protección y puede ser sancionada.

"Las araucarias son un símbolo natural y cultural de la región andina patagónica. Su protección garantiza la continuidad de un ecosistema único en el mundo. Cuidar el bosque es una responsabilidad compartida. Respetar la normativa es proteger la biodiversidad hoy y para las generaciones futuras", finalizaron.