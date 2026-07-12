El análisis de restos óseos humanos hallados en el valle de Arroyo Cochico permitió determinar que la cuenca del río Barrancas, en el norte de Neuquén, registra ocupación humana desde hace entre 2.400 y 2.500 años. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Provincia y del CONICET, quienes ahora trabajan para restituir el material arqueológico a la región y exhibirlo en un museo local.

La evidencia surgió a partir del estudio de un fragmento de hueso humano recuperado en el sitio arqueológico Cochico Márquez, donde especialistas realizaron tareas de rescate y análisis bioantropológico. El fechado permitió establecer que el valle de Arroyo Cochico estuvo habitado hace más de dos milenios, convirtiéndose en una de las evidencias más antiguas de presencia humana registradas en esa zona del norte neuquino.

Las investigaciones comenzaron luego de que un poblador de la zona denunciara la existencia del sitio, lo que dio origen a un relevamiento arqueológico impulsado por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Subsecretaría de Cultura junto con equipos de arqueólogos y bioantropólogos del CONICET. En el lugar también fueron encontrados elementos de molienda, instrumentos de piedra, fragmentos de cerámica y restos de vasijas, que aportan información sobre las actividades desarrolladas por quienes habitaron el valle.

Los trabajos estuvieron a cargo de los investigadores del CONICET Valeria Bernal, Paula González, Iván Pérez y Guadalupe Romero, junto con la directora de Patrimonio Cultural de Neuquén, Claudia Della Negra. Durante el relevamiento también se determinó que en el sitio no existen manifestaciones de arte rupestre.

Como parte del proyecto, los materiales arqueológicos recuperados serán trasladados al museo de Buta Ranquil, donde podrán ser conservados y exhibidos para que los habitantes de la región conozcan la importancia de los hallazgos. El fechado ya fue publicado en el ámbito científico y las investigaciones continúan en distintos sectores de la cuenca del río Barrancas.

Desde la secretaría de Cultura recordaron que Neuquén cuenta con una legislación específica para la protección del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico, a través de la Ley Provincial Nº 2184, complementada por la Ley Nacional Nº 25.743. Además, señalaron que en la provincia existen otros sitios con restos óseos humanos rescatados, como Gubevi, cerca de Andacollo, y Michacheo, en las proximidades de Zapala.