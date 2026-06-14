Retiraron el camión tras el choque fatal en Tratayén: hasta cuándo estará cortada la Ruta 7

La mañana del domingo se transformó en una pesadilla para cientos de automovilistas y trabajadores petroleros que intentan llegar a Añelo o regresar hacia Neuquén. La Ruta Provincial 7 permanece completamente cortada a la altura de Tratayén, luego del accidente fatal ocurrido durante las primeras horas del día y que dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El siniestro ocurrió en uno de los sectores más transitados del corredor petrolero de Vaca Muerta y estuvo protagonizado por un camión, una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros y una unidad de transporte de pasajeros. Según las primeras reconstrucciones, tras el impacto inicial el camión quedó atravesado sobre la calzada y fue posteriormente embestido por el vehículo de transporte.

La víctima fatal fue el conductor de la camioneta, quien murió en el lugar a raíz de la violencia del choque. En tanto, el chofer del camión fue trasladado al hospital de Añelo y dos ocupantes del transporte de pasajeros fueron derivados al hospital de San Patricio del Chañar con distintas lesiones.

Mientras tanto, el tránsito continúa completamente interrumpido y las filas de vehículos se extienden a lo largo de varios kilómetros. Camionetas de empresas petroleras, camiones, colectivos y automóviles particulares permanecen detenidos a la espera de la finalización de las pericias y el retiro de los vehículos involucrados.

La situación generó complicaciones en toda la zona de influencia de Vaca Muerta. Incluso algunas actividades deportivas debieron ser suspendidas. El Club Atlético Añelo informó la postergación de los partidos programados para este domingo debido a las dificultades de traslado provocadas por el corte de la ruta.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Fiscalía, ambulancias, bomberos y especialistas en accidentología, quienes intentan determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un horario estimado para la reapertura total de la circulación.

La Ruta 7 es el principal corredor vial hacia Añelo y uno de los caminos más importantes para la actividad hidrocarburífera de Neuquén. Cada interrupción genera un fuerte impacto en la movilidad de trabajadores, empresas y habitantes de la región.

Por ahora, quienes necesiten trasladarse hacia la zona deberán extremar la paciencia y mantenerse atentos a los informes oficiales, mientras continúan las tareas en uno de los accidentes más graves registrados en las últimas semanas en el corazón de Vaca Muerta.