Vialidad Nacional informó cómo se encuentran algunas de las principales rutas de la zona, ya que las bajas temperaturas y la presencia de nieve han complicado el paso de vehículos en distintos sectores. Teniendo en cuenta que mucha gente ha viajado por el fin de semana largo, se informó cuáles son los sectores más complicados.

Este domingo 14 de junio advirtieron por visibilidad reducida, por niebla, en la Ruta 40. Esto incluye Catan Lil, Zapala Las Lajas, Naunauco, Chorriaca, Taquimilan, La Salada, Chacayco, Auquinco. Por ello piden transitar con precaución y con las luces encendidas.

Por otro lado, en cuanto a los pasos internacionales, aclararon que todos se encuentran transitables con precaución, ya que hay presencia de hielo y nieve en la calzada.

Además recordaron que es obligatoria la portación de cadenas para circular en rutas nacionales y las mismas pueden ser pedidas en los pasos fronterizos.

El paso Cardenal Samoré funciona de 9 a 19 y el de Pino Hachado de 9 a 18.

Se recomienda que antes de emprender un viaje o el regreso al hogar se consulte el estado de la ruta por donde se transitará en el sitio oficial de rutas nacionales del Gobierno de Argentina.