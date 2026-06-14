Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo 14 de junio, sobre la Ruta Provincial 7, en la zona de Tratayén, en pleno centro de Vaca Muerta. Como resultado un hombre falleció y hay varias personas heridas.

Por causas que son materia de investigación, en el siniestro se vieron involucrados un camión, una camioneta de una empresa de servicios y una camioneta de transporte de pasajeros. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta de la empresa perdió la vida en el lugar.

Según las primeras informaciones, tras la colisión inicial el camión quedó atravesado sobre la calzada y posteriormente fue impactado por la unidad de transporte de pasajeros.

El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la camioneta de transporte fueron derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones. En el lugar trabajó personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que lleva adelante las pericias para determinar las causas que desencadenaron el fatal siniestro.

También participaron en el operativo efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, además de dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Por las pericias en el lugar, el tránsito sobre la Ruta Provincial 7 estuvo interrumpido y generó más demoras.

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