La revolución de la IA llega a las escuelas neuquinas: 9.000 docentes se capacitaron

Cerca de 9.000 docentes neuquinos ya se capacitaron a través de la Escuela Digital Neuquina, la plataforma de formación impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación. A siete meses de su lanzamiento, la propuesta reúne cerca de 20 cursos gratuitos, autoasistidos y con puntaje docente reconocido por el Consejo Provincial de Educación (CPE), con una fuerte participación de educadores de todo el territorio.

Entre las capacitaciones más elegidas se destacan aquellas vinculadas con la incorporación de tecnología a las prácticas de enseñanza. El curso de Inteligencia Artificial lidera el ranking, con 1.222 interesados, seguido por Ciudadanía Digital, con 889 inscriptos, y Clases en Entornos Virtuales, con 884 cursantes. La lista continúa con Tecnología e Infancias (745), Narrativas Digitales (710), Modelado en 3D (591), Clubes de Debate (562), Laminado en 3D (543), Ley Micaela (263) y Comunicar Ideas al Estilo TED (251).

La plataforma fue desarrollada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización de la cartera educativa provincial para ampliar las posibilidades de formación docente, sin límites de horarios ni de ubicación geográfica. Las propuestas son gratuitas, asincrónicas, autoasistidas y autoevaluativas, y alcanzan a docentes de todos los niveles y modalidades, además de estudiantes de institutos de formación docente. Los datos muestran que más de 8.800 docentes certificados pertenecen al ámbito público, mientras que 181 corresponden al sector privado.

Durante 2026 se incorporaron, además, diez nuevas propuestas formativas con puntaje docente avalado por el CPE. La oferta amplió sus contenidos hacia áreas como inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, programación en Python, realidad aumentada, tecnologías inmersivas, Big Data, educación ambiental, desarrollo de habilidades comunicacionales y perspectiva de género en el ámbito escolar.

Las capacitaciones se diseñan a partir de un diagnóstico continuo de las demandas territoriales y del trabajo articulado con equipos técnicos y facilitadores que acompañan a las comunidades educativas de toda la provincia. En este sentido, la Escuela Digital Neuquina busca que las trayectorias formativas respondan a los desafíos cotidianos de las aulas y favorezcan la incorporación de nuevas herramientas y metodologías de enseñanza.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, destacó que “el lanzamiento de esta plataforma representó un paso fundamental hacia la federalización real de la formación docente, y a su democratización, apostando a que cualquier docente, desde cualquier punto de la provincia y dispositivo, pueda acceder a capacitación de calidad con puntaje docente y sin limitaciones”.

Además señaló: “Nuestro objetivo es igualar el punto de partida de todos los estudiantes del Neuquén y reducir la brecha histórica entre escuelas rurales y urbanas; la tecnología nos permite acortar distancias, generar nuevas oportunidades y garantizar que la formación llegue a cada rincón del territorio”.

El acceso a la Escuela Digital Neuquina se realiza a través de escueladigitalneuquina.neuquen.edu.ar, donde los usuarios deben registrarse por única vez. El servicio está destinado exclusivamente a docentes y estudiantes con domicilio en Neuquén, Río Negro y Mendoza.











