El ministerio de Educación de la provincia del Neuquén lanzó hoy miércoles la nueva Plataforma de Formación Docente, un hito en la política educativa provincial que busca transformar y ampliar las oportunidades de capacitación para actuales y futuros docentes.

Escuela Digital Neuquina fue desarrollada por la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización de la cartera educativa. Estará disponible desde este miércoles 26 de noviembre, ya con propuestas para comenzar a cursar. Permitirá acceder a formaciones gratuitas, asíncronas, auto asistidas y autoevaluativas; todas ellas con puntaje docente reconocido por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

La herramienta digital surge como respuesta a la creciente necesidad de instancias de formación, que sean flexibles, accesibles y de alta calidad para el territorio extenso y diverso de la provincia del Neuquén. A través de este sistema, docentes de todos los niveles y modalidades, y estudiantes de institutos de formación docente, podrán capacitarse sin restricciones geográficas, horarias, ni de dispositivos, promoviendo así un modelo educativo inclusivo y equitativo.

Primeros cursos disponibles

Ahora quienes ingresen a la plataforma encontrarán dos líneas iniciales de formación.

Una formación sobre “Capacitaciones vinculadas al uso pedagógico y técnico de los dispositivos distribuidos en el marco del Plan Pehuén”, presentado la semana pasada por el gobierno provincial. Estos cursos permitirán que docentes de todos los niveles educativos incorporen habilidades digitales esenciales y utilicen los nuevos dispositivos en el aula de manera efectiva y significativa.

Otra propuesta de “Formaciones destinadas a la creación y fortalecimiento de Clubes de Debate en las escuelas neuquinas”, una iniciativa orientada a promover la argumentación, el pensamiento crítico, la oratoria y la participación estudiantil en los distintos niveles del sistema educativo.

Conforme a los nuevos trayectos formativos que sean digitalizados y aprobados por el CPE, se habilitarán los mismos en forma progresiva en la plataforma, ampliando la oferta y abarcando áreas como alfabetización digital, innovación pedagógica, estrategias didácticas, evaluación, inclusión educativa y más.

Acceso y registro

El ingreso a la plataforma se realiza a través de escueladigitalneuquina.neuquen.edu.ar.

Los usuarios deberán registrarse por única vez al acceder al sistema. El servicio estará disponible exclusivamente para docentes y estudiantes con domicilio en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, garantizando que la capacitación responda a las necesidades de la comunidad educativa regional.