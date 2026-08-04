"Estamos ansiosos por empezar la distribución": llegaron las primeras computadoras del Plan Pehuén a Neuquén

La provincia del Neuquén comenzó la recepción y distribución del equipamiento tecnológico del Plan Pehuén, una iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa que demandó una inversión de 11 millones de dólares para modernizar el sistema educativo.

El programa contempla la incorporación de 40.000 netbooks, 7.000 tablets, 450 pantallas interactivas, 1.000 robots educativos programables, 2.000 kits Microbit con sensores, 242 impresoras 3D, 1.500 muebles de guarda y carga, además de 976 licencias Microsoft 365 A3 destinadas a la administración remota del equipamiento.

Neuquén inició la llegada de 40.000 netbooks destinadas a escuelas públicas de toda la provincia.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, explicó que el objetivo del plan es transformar la infraestructura tecnológica de las instituciones educativas y aclaró que no se trata de un esquema de entrega individual de computadoras.

"No es un programa uno a uno como era Conectar Igualdad, sino un programa de escuela equipada. Lo que buscamos es que todas las escuelas de la provincia tengan el equipamiento necesario para no sólo enseñar tecnología, sino usarla como una herramienta transversal a todas las asignaturas", señaló.

Godoy destacó que la adquisición del equipamiento se realizó mediante un convenio tripartito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organismo que llevó adelante el proceso licitatorio bajo estándares internacionales de transparencia y eficiencia. Explicó que esta modalidad permitió reducir los costos de compra en alrededor de un 30 por ciento y precisó que el financiamiento fue compartido entre la Provincia e YPF, con un aporte del 50 por ciento cada uno. Además, indicó que los dispositivos fueron adquiridos en distintos países, entre ellos China y Portugal, y que la logística contempla el arribo de cerca de 70 contenedores. "Las computadoras que llegaron ayer vienen de Portugal. Es una compra inédita para la provincia y estamos ansiosos por comenzar la distribución", sostuvo.

El equipamiento incluye tablets, robots educativos, pantallas interactivas e impresoras 3D para aulas.

Respecto del reparto del equipamiento, el funcionario explicó que se diseñó un sistema de asignación de acuerdo con la matrícula de cada establecimiento. De esta manera, las escuelas rurales con cinco o seis estudiantes recibirán alrededor de cinco computadoras, mientras que los establecimientos con más de mil alumnos contarán con hasta siete carros tecnológicos equipados con más de 200 equipos. Las primeras entregas comenzaron este martes en escuelas del norte neuquino, en paralelo con la llegada del resto del equipamiento durante las próximas semanas. "La idea es que todas las escuelas de la provincia estén equipadas de la misma manera", afirmó Godoy.

El subsecretario remarcó además que todo el equipamiento será de uso institucional y permanecerá en las escuelas. "La idea es que sea equipamiento móvil, disponible para trasladarlo a cualquier aula o para modernizar las salas de informática. Es equipamiento para las escuelas, no para los alumnos", explicó. Agregó que la estrategia busca aprovechar la conectividad que la provincia ya garantizó en todos los establecimientos educativos. "Primero conectamos las escuelas y ahora buscamos brindar la tecnología para utilizar esa conectividad", indicó.

La distribución comenzará en escuelas del norte neuquino y continuará durante las próximas semanas.

Como complemento del Plan Pehuén, la Provincia puso en marcha a fines de 2025 la plataforma Escuela Digital Neuquina, destinada a la capacitación docente. La herramienta ofrece cerca de 20 propuestas de formación autoasistida, asincrónica y autoevaluativa, enfocadas principalmente en el uso del nuevo equipamiento y las tecnologías educativas. Hasta el momento, alrededor de 7.000 docentes, casi el 30 por ciento de la planta docente provincial, completaron las capacitaciones. Según Godoy, los cursos pueden realizarse en cualquier momento y registran una mayor participación durante los períodos de receso escolar. Las propuestas más elegidas son Ciudadanía Digital, Inteligencia Artificial y Clases en Entornos Virtuales, con el objetivo de que la incorporación de tecnología en las aulas esté acompañada por nuevas herramientas para fortalecer la enseñanza en toda la provincia.