Rigen dos alertas meteorológicas para el área cordillerana: qué precauciones tomar y hasta cuándo se extienden

La cordillera neuquina atraviesa horas de especial atención ante el avance de un sistema de inestabilidad que afectará tanto a Villa La Angostura como a San Martín de los Andes y amplias zonas de los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín. Mientras el sur de la provincia permanece bajo alerta naranja por lluvias persistentes e intensas, más al norte continúa vigente una alerta amarilla por precipitaciones, nevadas y ráfagas de viento que podrían extenderse hasta el jueves.

Las autoridades nacionales, provinciales y los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la situación y recomiendan a residentes, turistas y transportistas mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes o actividades al aire libre.

Alerta naranja por lluvias intensas en Villa La Angostura y el Parque Nacional Nahuel Huapi

Para Villa La Angostura y sectores aledaños del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja durante gran parte de este martes 14 debido a lluvias persistentes que podrían acumular importantes cantidades de agua en cortos períodos. La situación genera preocupación especialmente en zonas cercanas a arroyos, cauces naturales y sectores de pendiente.

Desde los organismos de Protección Civil advirtieron que estas condiciones pueden provocar anegamientos temporarios, crecidas repentinas de cursos de agua, dificultades para circular por rutas de montaña y deslizamientos de tierra en algunos sectores. Por ese motivo, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.

Alerta amarilla por lluvias y vientos en San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín

En tanto, el Parque Nacional Lanín y las localidades de su área de influencia, entre ellas San Martín de los Andes, permanecen bajo alerta amarilla por lluvias, nevadas en sectores altos y vientos que podrían generar complicaciones en caminos y actividades recreativas. Según las previsiones, las condiciones inestables continuarían durante las próximas jornadas.

Las autoridades del área protegida recordaron que los fenómenos previstos pueden ocasionar reducción de visibilidad, acumulación de nieve en zonas cordilleranas y dificultades para la transitabilidad. Por ello, recomiendan consultar el estado de senderos, pasos fronterizos y rutas antes de viajar, especialmente durante el período de vacaciones de invierno.

Qué medidas tomar ante las amenazas climáticas y dónde consultar el estado de las rutas

Frente a este escenario, los organismos de emergencia recomiendan evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, no acercarse a ríos o arroyos, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y contar con una linterna, teléfono cargado y documentación importante resguardada.

Para quienes deban viajar por la cordillera, resulta fundamental verificar el estado actualizado de las rutas a través de los canales oficiales de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén (DPV), Vialidad Nacional (VN) y los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín. También se recomienda seguir las actualizaciones del SMN, ya que las alertas pueden modificarse en función de la evolución del sistema climático.