Con la llegada del invierno y el movimiento turístico hacia los destinos cordilleranos, las cadenas para nieve vuelven a convertirse en un elemento indispensable para quienes planean viajar por rutas de montaña. En ese contexto, Emiliano Fuentes, propietario de Tuercomanía, brindó detalles sobre la demanda, los precios y las recomendaciones para adquirir el modelo correcto.

En diálogo con el móvil de AM550 La Primera Mañana, Fuentes aseguró que las ventas vienen registrando un buen nivel y destacó que los precios se mantienen desde 2023. "La cadena clásica para autos cuesta 36.000 pesos, mientras que la de camioneta de 16 milímetros tiene un valor de 78.000 pesos. En tanto, la cadena textil italiana, una de las de mejor calidad del mercado, se comercializa a 98.000 pesos", precisó.

Las cadenas metálicas siguen siendo las más elegidas por su costo, aunque aumenta el uso de modelos textiles en vehículos de última generación.

El comerciante explicó que, si bien la cadena metálica continúa siendo la más elegida por una cuestión de costo, cada vez más vehículos modernos, especialmente SUV y modelos de origen chino, utilizan cadenas textiles por las especificaciones de los fabricantes. También recordó que lo reglamentario es circular con un juego de dos cadenas, aunque algunos conductores optan por adquirir cuatro cuando viajan en familia o prevén condiciones climáticas más adversas.

Fuentes aclaró además que productos como la cadena líquida o los precintos plásticos no reemplazan a las cadenas homologadas. "La cadena líquida sirve para salir de una situación puntual, pero no está homologada y no reemplaza a una cadena metálica o textil", advirtió.

Cómo colocar correctamente las cadenas

Desde la Policía del Neuquén recordaron que las cadenas deben ser del tamaño adecuado para el neumático y colocarse siempre en el eje que transmite la tracción del vehículo. Antes de iniciar el viaje se recomienda verificar que no estén enredadas, ajustarlas correctamente con el tensor y comprobar que no golpeen la carrocería durante la marcha.

Antes de viajar, especialistas recomiendan verificar el tipo de cadena adecuado para cada vehículo y conocer su correcta colocación para circular con seguridad.

Además, aconsejan viajar con un kit de emergencia que incluya pala, manta, linterna, chaleco reflectante, botiquín y cadenas, además de revisar el estado de los neumáticos, frenos, luces y niveles de anticongelante antes de emprender el recorrido.