Las intensas lluvias registradas en la zona cordillerana de Neuquén provocaron importantes complicaciones para circular, sobre todo en rutas de ripio como la Provincial 65. El último parte emitido por la Dirección Provincial de Vialidad habilita el tránsito solamente para vehículos 4x4, tanto en el tramo entre Confluencia con Villa Traful como en el que une esa localidad con El Portezuelo.

Amplios sectores con lodo y arroyos desbordados complicaron los ingresos a Villa Traful

Vecinos de la localidad registraron en videos el estado del camino después del temporal que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir un alerta. En las imágenes, publicadas por el sitio Diario Andino, se puede observar que amplios sectores quedaron completamente intransitables por el lodo que se formó.

Además, varios de los arroyos que se encuentran a lo largo de la traza no lograron contener la gran cantidad de precipitaciones y se desbordaron, formando lagunas complicadas de atravesar.

Vialidad Provincial advirtió también que en esa vía hay obras en ejecución, por lo que pidieron respetar las indicaciones de la señalización. Estas complicaciones en los sectores de ripio llevaron a tomar la medida de habilitar la circulación solamente para vehículos con doble tracción.

A pesar de esto, recomendaron extremar las precauciones y evitar circular por la ruta provincial, especialmente para vehículos que no sean los adecuados.