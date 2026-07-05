Cinco personas fueron puestas a salvo por Gendarmería Nacional en medio de un temporal de nieve en Neuquén

Cinco personas fueron rescatadas por personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) luego de quedar varadas en sus camionetas a raíz de una intensa nevada que afectó distintos sectores de la cordillera de la provincia de Neuquén. El operativo se desplegó en una zona de difícil acceso, donde la acumulación de nieve impidió que los vehículos continuaran circulando.

El operativo con el que Gendarmería puso a salvo a cinco personas varadas en el nieve

De acuerdo con la información difundida por la fuerza federal, los ocupantes de las camionetas quedaron aislados en medio del temporal y solicitaron asistencia. Ante la emergencia, efectivos de Gendarmería iniciaron un operativo de búsqueda y rescate para llegar hasta el lugar y garantizar la seguridad de las personas afectadas.

Personal de Gendarmería junto a una familia que había quedado varada en la nieve - Foto: Zapala Noticias

Tras localizar a los vehículos, los uniformados brindaron asistencia a los ocupantes, les dieron abrigo y atención preventiva debido a las bajas temperaturas registradas en la región. Según se informó, ninguno de los rescatados sufrió lesiones y todos pudieron ser puestos a resguardo.

Una camioneta debió ser asistida por un camión de Gendarmería Nacional - Foto: Zapala Noticias

El procedimiento se desarrolló en un contexto de condiciones climáticas adversas que durante los últimos días provocaron complicaciones para la circulación en rutas y caminos de la zona cordillerana. Las autoridades reiteraron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes y respetar las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil.

Efectivos de la Gendarmería empujan una camioneta que había quedado atascada en la nieve - Foto: Zapala Noticias

Desde la GNA destacaron que la rápida intervención permitió evitar riesgos mayores para las personas afectadas, en una región donde las nevadas intensas y las temperaturas bajo cero pueden generar situaciones de emergencia en cuestión de horas. Además, recuerdan la obligatoriedad de la portación de cadenas y piden tomar conciencia que, en muchas ocasiones, un vehículo 4x4 no es suficiente para campear temporales de nieve.