La Provincia vuelve a apostar fuerte a la formación. El gobernador Alberto Weretilneck anunció la reapertura de inscripciones para el programa Río Negro Bilingüe, con 3.000 nuevos cupos disponibles para acceder a cursos de inglés gratuitos en todo el territorio.

La iniciativa busca ampliar oportunidades laborales en sectores estratégicos como energía, turismo, tecnología y servicios, donde el idioma se volvió una herramienta clave. La propuesta es 100% virtual, autogestionada y permite avanzar a ritmo propio.

El programa ofrece hasta 10 niveles de formación alineados a estándares internacionales, con acceso a una plataforma disponible las 24 horas. El objetivo es claro: que más rionegrinos puedan capacitarse sin importar dónde vivan.

El financiamiento proviene del fondo vinculado a la actividad hidrocarburífera, lo que permite transformar recursos productivos en herramientas concretas de capacitación.

Quienes quieran participar deben preinscribirse en el sitio oficial www.bilingue.rionegro.gov.ar. Luego recibirán un correo para realizar un examen de nivelación y comenzar el curso.

La propuesta forma parte de una estrategia provincial que busca preparar a la población para los desafíos del mercado laboral actual, con más formación y acceso igualitario a nuevas oportunidades.