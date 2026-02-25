Cultural Inglesa Neuquén abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026 en sus dos sedes del Alto Valle: Neuquén capital y Centenario. Las clases comenzarán el 4 de marzo y la matrícula permanecerá habilitada durante febrero, marzo y los primeros días de abril. Actualmente, la institución cuenta con cerca de 100 alumnos entre ambas sedes. La propuesta está orientada a la enseñanza del inglés como segunda lengua y abarca cursos para niños, jóvenes y adultos.

Yamila Ortega, directora de la institución, aclaró en diálogo con Neuquén.Ar en AM550 que Cultural Inglesa no dicta un profesorado para obtener el título de docente de inglés. “No se puede obtener en nuestra institución el título de profesor de inglés”, explicó. Sin embargo, cada año ofrecen un curso de perfeccionamiento denominado TKT (Teaching Knowledge Test), una certificación de Cambridge University Press and Assessment. La preparación se dicta en modalidad online desde mayo para docentes que deseen rendir ese examen internacional.

Cursos anuales y certificaciones

Las clases se desarrollan de marzo a noviembre. Quienes tengan conocimientos previos pueden acercarse para realizar una nivelación y sumarse al grupo que corresponda según su dominio del idioma. Todos los trayectos están articulados con la preparación de exámenes internacionales de Cambridge. Cultural Inglesa es centro oficial autorizado para administrarlos y toma alrededor de 2300 evaluaciones al año, tanto a sus propios estudiantes como a alumnos de otras instituciones del Alto Valle y la región norte patagónica.

Ese aval también le permite trabajar junto a escuelas de la ciudad de Neuquén que implementan estas evaluaciones en sus proyectos pedagógicos. El asesoramiento para incorporar exámenes internacionales es gratuito, ya que la institución funciona como asociación civil sin fines de lucro y uno de sus objetivos es fortalecer el nivel de idioma en etapa escolar.

“Buscamos que cada vez más chicos puedan alcanzar niveles más altos y certificarlo según el Marco Común Europeo de Referencia”, señaló Ortega. Estas certificaciones tienen reconocimiento en más de 130 países y permiten postularse a miles de instituciones educativas en el exterior.

Cómo son las clases y cómo anotarse

Los cursos trabajan las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión y producción oral, lectura y escritura. “No solamente nos enfocamos en hablar. También se desarrolla la producción escrita y la comprensión lectora en todos los niveles”, explicó. En adultos, el enfoque es similar. Además de mejorar el manejo del idioma, se promueve que puedan rendir exámenes internacionales para fortalecer su perfil profesional y ampliar oportunidades laborales.

Los horarios varían según edad y nivel. Los niños asisten generalmente lunes, miércoles y viernes. Los jóvenes cursan martes y jueves. En adultos hay opciones lunes y miércoles o martes y jueves, con modalidad presencial y también virtual.

Para inscribirse se puede concurrir a la sede central, ubicada en Carlos H. Rodríguez 439, en Neuquén capital, donde atienden de 8 a 20. En Centenario, la dirección es Juan B. Darrieux 393. También reciben consultas por WhatsApp al 299 622 1562 o por correo electrónico a info@culturalneuquen.com.ar.

Con el inicio de clases previsto para los primeros días de marzo, Cultural Inglesa vuelve a poner en marcha su propuesta anual en el Alto Valle, con eje en la formación integral en inglés y la certificación internacional.