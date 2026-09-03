Río Negro aprobó el Alerta Sofía: así funcionará la búsqueda urgente de menores desaparecidos

En segunda vuelta y por unanimidad, Río Negro sancionó la ley que crea el “Alerta Sofía”, un Protocolo Provincial de Activación destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio provincial.

La norma establece que todas las denuncias deberán ser recibidas de manera inmediata por dependencias policiales, judiciales o administrativas, sin exigir plazos mínimos de espera ni acreditación de circunstancias especiales. La negativa o demora injustificada para tomar una denuncia será considerada una falta grave. Una vez recibida, las autoridades deberán iniciar de forma inmediata las actuaciones de búsqueda y localización.

El sistema prevé que la activación de la alerta sea evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia y podrá disponerse de manera inmediata cuando exista un peligro inminente para la vida o integridad de la persona desaparecida, o cuando se trate de una persona con discapacidad. El protocolo se aplicará siempre que la persona buscada tenga menos de 18 años, exista denuncia formal, se presuma un riesgo grave, haya datos suficientes para identificarla y la difusión pública pueda contribuir a encontrarla.

La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Martin, acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. El proyecto busca establecer un mecanismo institucional que permita actuar de manera rápida, coordinada y profesional ante situaciones de extrema gravedad. “Cuando desaparece un chico, cada minuto cuenta. No podemos depender de la improvisación ni de que la información circule de manera informal en las redes sociales”, sostuvo Martin durante el debate.

El protocolo incorpora el uso de redes sociales, mensajería móvil, medios de comunicación, cartelería electrónica y otras herramientas tecnológicas, incluyendo mecanismos de difusión geolocalizada. “La protección integral de niños y adolescentes requiere respuestas rápidas y coordinadas. El sistema garantizará una intervención inmediata y profesional”, agregó el legislador.

La ley también crea una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, integrada por organismos estatales y organizaciones civiles, con la función de elaborar protocolos complementarios, evaluar el funcionamiento continuo y proponer mejoras técnicas. Además, establece capacitación obligatoria para los agentes públicos que intervengan en estos casos, asegurando que cuenten con herramientas adecuadas para enfrentar situaciones de riesgo.

Con esta sanción, Río Negro se suma a las provincias que cuentan con un protocolo propio de búsqueda urgente de menores, reforzando la articulación con el sistema nacional del Alerta Sofía y garantizando mayor rapidez en la respuesta institucional.