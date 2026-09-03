Otro dolor de cabeza para Lorena Villaverde. La diputada nacional de La Libertad Avanza quedó nuevamente en el centro de una pelea judicial por los terrenos del emprendimiento Tajamar, en Las Grutas. Esta vez, la Justicia de Río Negro autorizó un embargo preventivo por casi 30 mil dólares.

La medida fue dispuesta por el juez Cristian Tau Anzoátegui, de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial. El monto exacto asciende a US$29.970 y está relacionado con un reclamo por un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario.

El nuevo capítulo se suma a una historia que viene acumulando reclamos desde hace varios años. Compradores de Tajamar denunciaron distintos problemas vinculados con la entrega de terrenos, la escrituración y la infraestructura básica. También hubo demandas civiles y una denuncia penal relacionada con una rifa del loteo.

Los embargos tampoco son nuevos. Durante 2025 se conocieron medidas por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre, otro expediente alcanzó la dieta y el aguinaldo de la diputada por unos $40,5 millones. En marzo de este año, además, trascendió otro embargo preventivo superior a los $31 millones.

El dato importante es que se trata de medidas preventivas y procesos que todavía están en trámite. No existe una condena contra Villaverde por estos hechos. El nuevo embargo vuelve a poner bajo la lupa la operatoria comercial del emprendimiento ubicado en Las Grutas y la situación de la legisladora.

El frente judicial aparece además mientras Villaverde atraviesa una etapa de menor exposición política dentro de La Libertad Avanza en Río Negro. Aunque continúa al frente del espacio provincial, en los últimos meses ganó protagonismo Enzo Fullone, uno de los dirigentes que aparece mencionado dentro del armado libertario de cara a las elecciones de 2027.

Así, entre embargos, reclamos por terrenos y movimientos dentro del espacio libertario, Villaverde vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, la cifra que aparece en el expediente es contundente: casi US$30.000 por un nuevo embargo vinculado con Tajamar.