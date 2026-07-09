La Legislatura de Río Negro analiza un proyecto que propone la implementación del sistema Alerta Sofía en la provincia, con el objetivo de establecer un mecanismo propio de respuesta inmediata e interinstitucional ante la desaparición de personas menores de dieciocho años. La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Martín (PRO) y plantea que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad y Justicia, encargado de coordinar la activación y difusión masiva de las alertas.

El texto fundamenta que “la protección integral de niños y adolescentes requiere respuestas rápidas ante situaciones de desaparición o extravío bajo riesgo inminente”. En ese sentido, se propone crear un protocolo provincial de búsqueda, localización urgente y resguardo de menores, garantizando una intervención inmediata, coordinada e interjurisdiccional.

El legislador recordó que la experiencia nacional e internacional demuestra que las primeras horas posteriores a la desaparición son determinantes para lograr una localización con vida. Por eso, el proyecto estipula que la autoridad competente deberá evaluar la activación del sistema dentro de las tres horas posteriores a la recepción de la denuncia.

Entre los fundamentos, se advierte que la provincia cuenta con una amplia dispersión territorial y extensas áreas rurales, lo que hace indispensable contar con procedimientos específicos que permitan una respuesta rápida y eficiente. La propuesta establece la recepción obligatoria e inmediata de denuncias en cualquier dependencia policial o judicial, prohibiendo plazos mínimos de espera o requisitos adicionales. La demora injustificada se considerará una falta grave.

El sistema prevé la difusión geolocalizada de la búsqueda a través de dispositivos móviles, redes sociales, cartelería electrónica y medios de comunicación, replicando el modelo nacional del Alerta Sofía. Además, se contempla la creación de una Mesa Provincial de Coordinación, integrada por organismos estatales y organizaciones civiles, con la función de elaborar protocolos complementarios, evaluar el funcionamiento continuo y proponer mejoras técnicas.

De aprobarse, Río Negro se sumaría a las provincias que cuentan con un protocolo propio de búsqueda urgente de menores, reforzando la articulación con el sistema nacional y garantizando mayor rapidez en la respuesta ante casos de desaparición.