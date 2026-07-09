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Regionales

Impulsan la creación de un protocolo provincial del Alerta Sofía en Río Negro

La iniciativa legislativa busca garantizar respuestas rápidas y coordinadas ante desapariciones de menores. El Ministerio de Seguridad sería la autoridad encargada de activar y difundir las alertas

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 10:44
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La iniciativa propone un protocolo provincial de respuesta inmediata

La Legislatura de Río Negro analiza un proyecto que propone la implementación del sistema Alerta Sofía en la provincia, con el objetivo de establecer un mecanismo propio de respuesta inmediata e interinstitucional ante la desaparición de personas menores de dieciocho años. La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Martín (PRO) y plantea que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad y Justicia, encargado de coordinar la activación y difusión masiva de las alertas.

El texto fundamenta que “la protección integral de niños y adolescentes requiere respuestas rápidas ante situaciones de desaparición o extravío bajo riesgo inminente”. En ese sentido, se propone crear un protocolo provincial de búsqueda, localización urgente y resguardo de menores, garantizando una intervención inmediata, coordinada e interjurisdiccional.

El legislador recordó que la experiencia nacional e internacional demuestra que las primeras horas posteriores a la desaparición son determinantes para lograr una localización con vida. Por eso, el proyecto estipula que la autoridad competente deberá evaluar la activación del sistema dentro de las tres horas posteriores a la recepción de la denuncia.

Entre los fundamentos, se advierte que la provincia cuenta con una amplia dispersión territorial y extensas áreas rurales, lo que hace indispensable contar con procedimientos específicos que permitan una respuesta rápida y eficiente. La propuesta establece la recepción obligatoria e inmediata de denuncias en cualquier dependencia policial o judicial, prohibiendo plazos mínimos de espera o requisitos adicionales. La demora injustificada se considerará una falta grave.

El sistema prevé la difusión geolocalizada de la búsqueda a través de dispositivos móviles, redes sociales, cartelería electrónica y medios de comunicación, replicando el modelo nacional del Alerta Sofía. Además, se contempla la creación de una Mesa Provincial de Coordinación, integrada por organismos estatales y organizaciones civiles, con la función de elaborar protocolos complementarios, evaluar el funcionamiento continuo y proponer mejoras técnicas.

De aprobarse, Río Negro se sumaría a las provincias que cuentan con un protocolo propio de búsqueda urgente de menores, reforzando la articulación con el sistema nacional y garantizando mayor rapidez en la respuesta ante casos de desaparición.

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