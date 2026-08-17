El Gobierno de Río Negro puso en marcha Empleo Joven, un programa destinado a facilitar el acceso al primer trabajo formal para jóvenes de entre 18 y 23 años. El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante el 1° Foro de la Juventud Rionegrina, en Cipolletti, y contempla incentivos fiscales para comercios, pymes y empresas que incorporen trabajadores jóvenes.

La iniciativa apunta directamente a una de las principales trabas que encuentran quienes buscan su primera oportunidad laboral: la exigencia de experiencia previa. “¿Qué experiencia van a tener si nunca les dieron la posibilidad de empezar a demostrar lo que saben hacer?”, cuestionó Weretilneck al presentar el programa, que busca que la falta de antecedentes laborales deje de ser una barrera de entrada.

El incentivo para el sector privado será concreto. Las empresas que incorporen jóvenes formalmente podrán computar como crédito fiscal el 50% de las contribuciones patronales correspondientes a cada nuevo trabajador y utilizarlo para cancelar impuestos provinciales. En determinados casos, el beneficio podrá llegar al 75% y extenderse hasta 24 meses, reduciendo el costo inicial de las contrataciones.

Pero el programa no se limitará a conseguir un puesto de trabajo. Los jóvenes tendrán acceso a capacitación, certificación de competencias, orientación ocupacional, entrenamiento laboral, prácticas formativas, tutorías y seguimiento. Durante el primer año deberán participar de instancias de formación reconocidas por la Secretaría de Trabajo, con contenidos vinculados a los sectores que están generando nuevas oportunidades en Río Negro.

La estrategia apunta especialmente a preparar trabajadores para actividades como energía, hidrocarburos, minería, industria, logística, transporte, turismo, gastronomía, economía del conocimiento, comercio y servicios. Weretilneck sostuvo que la provincia atraviesa una transformación productiva y que el desafío es que los rionegrinos, especialmente los jóvenes, puedan ocupar los nuevos puestos que surjan de ese proceso.

Cómo anotarse

Para participar, los jóvenes deberán inscribirse y cargar su currículum en el Servicio de Empleo Rionegrino (SER). Las empresas también podrán registrarse y publicar sus búsquedas. El organismo provincial realizará la intermediación entre los perfiles disponibles y las necesidades de cada empleador y acompañará al trabajador durante su trayectoria laboral y formativa.

Empleo Joven se encuadra en la reglamentación de la Ley Provincial 4.813 y combina incentivos al sector privado con formación y seguimiento laboral. El objetivo planteado por el Gobierno es que el crecimiento de sectores como la energía, la minería, el turismo y la economía del conocimiento no se traduzca solamente en inversiones, sino también en una oportunidad concreta para que miles de jóvenes rionegrinos puedan conseguir algo que muchas veces parece cada vez más difícil: su primer trabajo.