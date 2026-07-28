Con la temporada de invierno en pleno desarrollo y una agenda legislativa cargada para las próximas semanas, el gobernador Alberto Weretilneck reunió a todo su Gabinete en Viedma para hacer un balance de la gestión y definir las prioridades del Gobierno. Turismo, modernización del Estado, seguridad, salud, educación, energía y desarrollo económico estuvieron entre los principales temas que se analizaron durante el encuentro.

Uno de los puntos centrales fue el desempeño de la temporada turística en la Zona Andina, donde el Ejecutivo sigue de cerca el movimiento de visitantes, las condiciones climáticas y el funcionamiento de los operativos desplegados durante uno de los períodos de mayor actividad para la economía provincial.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó el impacto que está teniendo el invierno en la región cordillerana. "Bariloche está viviendo una muy buena temporada turística y eso es una gran noticia para toda la provincia. La actividad genera movimiento económico, beneficia a los municipios y sigue consolidando a Río Negro como uno de los principales destinos del país", afirmó.

La reunión también sirvió para repasar los proyectos que el Ejecutivo prevé enviar a la Legislatura. Entre ellos se encuentra la nueva Ley de Tasas, una iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer la autonomía de las Comisiones de Fomento mediante un régimen que les permita generar más recursos y ampliar su capacidad de gestión para responder a las necesidades de cada comunidad.

Además, los ministros realizaron un seguimiento de las principales acciones que lleva adelante cada cartera. En ese marco se evaluó el avance de las políticas de modernización del Estado, los operativos de seguridad, los programas de salud y educación, así como las iniciativas vinculadas al deporte, la energía y el desarrollo productivo.

Para Ríos, este tipo de reuniones se transformó en una herramienta clave para coordinar la gestión. "Estas reuniones ya forman parte de la dinámica habitual de trabajo del Gobierno. El espacio que genera el Gobernador para reunir periódicamente al Gabinete es muy importante porque nos permite monitorear las acciones de cada área, compartir avances y coordinar políticas para dar respuestas a los rionegrinos", sostuvo.

Del encuentro participaron el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; ministros, secretarios de Estado, autoridades legislativas y funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, quienes repasaron el estado de los principales proyectos que impulsa la administración provincial con el objetivo de mantener el ritmo de gestión durante el segundo semestre del año.