El quinto fin de semana largo del año, correspondiente al feriado del 25 de Mayo, movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, generando un impacto económico directo de $339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El gasto promedio diario por turista fue de $112.385, con un aumento real del 18% respecto a 2023. La estadía promedio se ubicó en 2,1 noches, lo que refleja el predominio de escapadas cortas y turismo regional. A pesar de que este año el feriado tuvo un día menos que en 2023, la cantidad de turistas creció un 9,1%.

Las celebraciones patrias, las fiestas populares, los eventos culturales y las propuestas gastronómicas fueron protagonistas en distintos puntos del país. Córdoba, Mendoza, Salta y Misiones se destacaron con actividades masivas, mientras que destinos de naturaleza como Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos y el Glaciar Perito Moreno sostuvieron un flujo turístico constante.

En Río Negro, el movimiento se concentró en tres regiones:

Cordillera: Bariloche volvió a ser uno de los destinos más elegidos, con propuestas gastronómicas, cervecerías artesanales y actividades recreativas en la temporada otoñal. También hubo circulación en El Bolsón, Dina Huapi y la Comarca Andina, con escapadas de naturaleza y trekking.

Costa Atlántica: Las Grutas y San Antonio Oeste organizaron peñas folklóricas, ferias gastronómicas y celebraciones patrias frente al mar, además del Encuentro Bioceánico Hispanolatino de Gastronomía (Enbhiga). Playas Doradas mantuvo actividad con caminatas costeras y propuestas al aire libre.

Alto Valle: ciudades como Cipolletti y Roca desplegaron agendas culturales y recreativas con espectáculos, ferias y actividades abiertas al público.

El balance nacional muestra que en lo que va del año ya viajaron 9.380.840 turistas, con un gasto acumulado de $2.621.963 millones, lo que representa un 27,7% más de visitantes y un 45,9% más de gasto que en el mismo período de 2025.

El feriado del 25 de Mayo reafirmó la importancia del turismo interno como motor económico y cultural, con Río Negro consolidándose como uno de los polos más atractivos de la Patagonia.