Una minera canadiense empezó a mover el tablero en la Región Sur rionegrina y encendió expectativas alrededor de un posible nuevo desarrollo de oro y plata. La empresa Golden Goose Resources terminó de mapear 23 kilómetros de vetas minerales en el proyecto Gran Esperanza, ubicado cerca de Los Menucos, y ahora espera los resultados de laboratorio que definirán si el reservorio tiene potencial económico real.

El proyecto abarca unas 44.400 hectáreas, una superficie gigantesca ubicada apenas a dos kilómetros de una ruta asfaltada, un detalle clave para cualquier futura operación minera. Durante las últimas semanas, equipos de geólogos recorrieron el terreno identificando y marcando estructuras de roca que podrían contener concentraciones de oro y plata acumuladas hace millones de años.

Los especialistas encontraron lo que en minería llaman “venas” o vetas mineralizadas: fracturas naturales de la roca por donde circuló agua caliente cargada de minerales. Cuando ese flujo se enfrió, el metal quedó atrapado bajo tierra. Según informó la compañía, lograron detectar 23 kilómetros de esas estructuras distribuidas en distintas zonas del proyecto.

Para avanzar con la investigación, los técnicos realizaron 265 cortes transversales sobre las vetas y extrajeron 341 muestras de roca que ya fueron enviadas a laboratorio. Allí se analizará la presencia y concentración de metales preciosos, el dato que terminará definiendo si el proyecto puede convertirse en una mina comercial.

“Este programa sistemático está diseñado para generar datos geológicos y geoquímicos críticos”, explicó el director ejecutivo Dustin Nanos en un comunicado difundido por la empresa. El ejecutivo sostuvo además que el objetivo es avanzar hacia futuras perforaciones diamantinas, la etapa donde enormes taladros perforan el subsuelo para determinar profundidad, continuidad y volumen real del mineral.

El interés por Gran Esperanza también crece por el contexto regional. Muy cerca del proyecto ya trabajan gigantes de la minería internacional como Southern Copper, mientras que el yacimiento Calcatreu avanza hacia sus primeras etapas de producción de oro y plata. Para las empresas junior como Golden Goose, tener vecinos de ese tamaño suele interpretarse como una señal geológica alentadora.

Si los análisis arrojan buenos resultados, la próxima etapa será la perforación profunda del terreno. Recién ahí comenzará a definirse si Río Negro está frente a otro gran proyecto extractivo capaz de generar inversiones millonarias, empleo y regalías.