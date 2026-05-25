Un cipoleño se convirtió en uno de los diez ganadores del sorteo especial Quini 6 Mundial y se llevó un premio de 15 mil dólares libres de impuestos, luego de jugar su boleta en la Agencia 25 de la ciudad. La noticia sacudió este lunes al Alto Valle, donde rápidamente comenzó la ola de especulaciones sobre quién es el afortunado vecino que acertó en uno de los sorteos más llamativos de los últimos meses.

El golpe de suerte apareció durante el sorteo realizado este domingo por la Lotería de Santa Fe, en una edición especial que repartió diez premios adicionales en distintas provincias del país. Entre miles de apuestas, una boleta jugada en la Agencia Quimei del barrio Don Bosco de Cipolletti terminó colándose entre las seleccionadas y encendió la ilusión de los fanáticos del Quini 6 en Río Negro.

Además, el dato que más ruido generó fue el monto del premio. No se trata de pesos ni de una cifra simbólica: son 15 mil dólares libres de impuestos, un detalle que transformó inmediatamente el comentario en agencias, grupos de WhatsApp y redes sociales. En tiempos de crisis económica y bolsillos golpeados, semejante cifra despertó todo tipo de reacciones.

Mientras tanto, la Agencia 25 se convirtió en el centro de las miradas. Como suele ocurrir cada vez que la fortuna cae en una ciudad del Alto Valle, muchos vecinos del barrio comenzaron a preguntarse quién hizo la apuesta ganadora y si el nuevo millonario ya apareció para reclamar el dinero. Hasta el momento, no trascendió la identidad del ganador.

Por otro lado, desde la organización del juego confirmaron que hubo otros nueve afortunados distribuidos en diferentes puntos del país. Los restantes premios quedaron en Casilda y Gálvez, en Santa Fe; Nogoyá, en Entre Ríos; Colonia Santa Rosa y Metán, en Salta; Goya, en Corrientes; Monte Cristo, en Córdoba; además de una boleta jugada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, en Cipolletti la noticia pegó distinto. Cada vez que un premio importante aterriza en la región, el movimiento en las agencias aumenta y vuelven a aparecer las cábalas, los números repetidos y las historias de jugadores habituales que persiguen “el golpe de su vida”. Esta vez, la suerte cayó en el corazón del Alto Valle y dejó a un vecino con un premio en dólares que ya hace ruido en toda la ciudad.