El Gobierno provincial lanzó oficialmente el Plan Calor Leña 2026, este jueves. Se trata de una política pública que desde hace más de una década garantiza el acompañamiento a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural durante el invierno.

El programa, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Humano, se implementará en 33 Comisiones de Fomento y la Comuna de San Javier, incluyendo sus áreas rurales. La iniciativa prevé la entrega de 650 kilos de leña por familia, con un valor estimado de $536,43 por kilo, alcanzando a 2.241 hogares en toda la provincia.

La inversión total asciende a $781.392.000, destinados a la compra de aproximadamente 1.456.650 kilos de leña. Desde 2024, el plan se organiza a través de Aportes No Reintegrables y convenios específicos, lo que permite que cada Comisión adquiera la leña más adecuada según sus necesidades locales.

El cronograma de distribución comenzará el 12 de junio en Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Chipauquil, Mamuel Choique, Sierra Pailemán, y continuará en distintas localidades de la Región Sur y Andina hasta la segunda semana de agosto, cuando finalizará en Aguada Guzmán, Cerro Policía, Chelforó, El Cuy, Peñas Blancas y Valle Azul.

Además, el equipo del programa realizará monitoreos mensuales para supervisar la entrega, distribución y stock de leña, relevar opiniones de las familias beneficiarias y acompañar la correcta rendición administrativa de los fondos.

Con esta medida, el Gobierno de Río Negro busca fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia, promoviendo condiciones más equitativas y garantizando que las familias rionegrinas puedan atravesar el invierno con un recurso esencial para calefaccionarse.