La comunidad rionegrina se reunió en una jornada de reflexión para consolidar el compromiso con la democracia, la verdad y la justicia, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976. En distintas ciudades se realizaron actos, marchas y actividades culturales que pusieron en valor la memoria colectiva y reafirmaron la consigna histórica del “Nunca Más”.

En Bariloche, el intendente Walter Cortés encabezó el acto central en el Centro Cívico y destacó que la fecha invita a valorar la democracia y la libertad como pilares de la vida en comunidad. Subrayó que la libertad implica responsabilidad colectiva y llamó a fortalecer la unidad, el diálogo y el trabajo conjunto como camino para construir una ciudad más inclusiva. “Una ciudad crece cuando sus vecinos se sienten parte”, expresó, remarcando que el progreso solo es posible desde la generosidad y el respeto.

En Bariloche el acto central se realizó en el Centro Cívico, destacando la democracia y la libertad como pilares de la vida comunitaria

En Viedma, el intendente Marcos Castro lideró la conmemoración en la Municipalidad, acompañado por organizaciones de Derechos Humanos, familiares de víctimas y vecinos. El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Chironi, recordó que “acá también pasó”, aludiendo a las huellas que dejó la dictadura en la comarca. Cielo Talmitte, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, advirtió sobre discursos actuales que invisibilizan procesos estructurales y reivindicó el rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como faros de lucha. Castro, por su parte, llamó a mantener viva la memoria en cada espacio y reafirmó la consigna del “Nunca Más”. La jornada incluyó música en vivo y la inauguración de un mural en homenaje a la campaña “Florecerán Pañuelos”, además de una intervención simbólica en el puente Ferrocarretero con el despliegue de un pañuelo gigante visible desde ambas ciudades.

En Roca, una multitud se movilizó bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. Organismos de Derechos Humanos encabezaron la marcha desde la Plaza Manuel Belgrano, acompañados por vecinos, sindicatos, estudiantes y militancia social. La movilización recorrió el centro de la ciudad, reafirmando el compromiso con los derechos humanos y la memoria histórica.

En Cipolletti, el acto se realizó en la plaza San Martín, donde se descubrió un nuevo monumento con la frase “Memoria, Verdad y Justicia”. La Asamblea Multisectorial distribuyó material informativo sobre los desaparecidos locales y la marcha avanzó hasta la Comisaría Cuarta, señalada como centro de detención ilegal durante la dictadura. Allí se realizaron intervenciones simbólicas antes de regresar al punto de inicio.

Cada ciudad aportó su voz y su gesto en una jornada marcada por el respeto y el compromiso colectivo. Río Negro reafirmó que la memoria no es solo recuerdo, sino también guía para construir un presente y un futuro más justo, inclusivo y democrático.