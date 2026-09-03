La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por amplia mayoría, proyectos de Comunicación y Declaración que respaldan la iniciativa presentada en el Congreso por el senador nacional Martín Soria. El expediente 1471-S-26 propone modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y garantizar recursos específicos para las provincias que asuman la gestión y mantenimiento de rutas nacionales.

El proyecto contempla dos modificaciones centrales: elevar del 10,40% al 26,98% el porcentaje coparticipable del producido de ese impuesto y crear una asignación específica equivalente al 5% del total recaudado para las jurisdicciones que suscriban convenios de administración de rutas nacionales.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, destacó la importancia de que la Legislatura se haya pronunciado sobre un tema que considera clave frente al deterioro de las rutas nacionales y la intención del Gobierno nacional de transferir responsabilidades sin financiamiento.

“No podemos aceptar que Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales sin los recursos que los propios rionegrinos aportan cada vez que cargan combustible”, afirmó.

Berros advirtió que las rutas nacionales 22, 151, 40 y 23 atraviesan una situación crítica por la falta de inversión y mantenimiento. Señaló que una transferencia de responsabilidades sin fondos implicaría trasladar el costo a las arcas provinciales. “Si la Nación pretende que las provincias se hagan cargo de las rutas nacionales, tiene que transferir los recursos necesarios para mantenerlas en condiciones”, sostuvo.

Los proyectos impulsados por Vamos con Todos recibieron el respaldo de las bancadas PJ Nuevo - Encuentro, Juntos Somos Río Negro, UCR y ARI, bajo la premisa de que los rionegrinos pagan el Impuesto a los Combustibles Líquidos cada vez que cargan combustible, mientras las rutas nacionales continúan deteriorándose. “No queremos que el federalismo sea solamente una transferencia de responsabilidades. Queremos federalismo con recursos”, remarcó Berros.

La iniciativa de Soria apunta a que los fondos recaudados por el impuesto lleguen efectivamente a las provincias y se transformen en obras de infraestructura vial. “El dinero para mantener las rutas existe. Lo que falta es que esos recursos lleguen a las provincias y se conviertan en obras”, concluyó Berros.