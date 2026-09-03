La comisión de Labor Parlamentaria definió el temario para la sesión de este jueves en la Legislatura de Río Negro, que comenzará a las 8 de la mañana y tendrá como eje proyectos de alto impacto institucional y social.

Entre los principales temas se destaca la iniciativa que establece la transferencia a la órbita provincial de la gestión integral, ejecución de obras, mantenimiento y control de cargas sobre 518 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. El proyecto busca garantizar mayor eficiencia en la administración de estas vías estratégicas para la conectividad del Alto Valle y la región.

También será tratado en única vuelta el proyecto que fija un nuevo marco regulatorio para la habilitación, registro, fiscalización y control sanitario de establecimientos y transportes vinculados con productos de origen animal. La propuesta apunta a modernizar los procedimientos y reforzar la seguridad alimentaria en toda la provincia.

Otro de los puntos centrales es la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones, que asumiría la fiscalización de las prestaciones eléctricas y del servicio de agua potable. La iniciativa busca dotar de mayor transparencia y control a servicios esenciales para la población.

El temario incluye además la propuesta para autorizar la donación de una parcela al Municipio de Bariloche, destinada a un loteo social para los habitantes de esa ciudad, y el proyecto para establecer un Modelo de Gobernanza de los Datos Públicos Provinciales, que permitirá mejorar la interacción, integración e intercambio de información.

En primera vuelta se abordará también la declaración de Monumento Histórico Provincial a la Bodega de los Salesianos en Luis Beltrán, junto con iniciativas educativas y sociales como la incorporación de un cancionero sanmartiniano en las escuelas primarias y la adhesión a la “Ley Nicolás”, que garantiza el derecho a una asistencia sanitaria segura y centrada en las personas.

El temario contempla además proyectos de inclusión, como el marco regulatorio integral para la promoción e inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado, y la instalación de Tableros de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en ámbitos de salud, educación, cultura y espacios públicos, bajo la denominada “Ley Federico”.

En segunda vuelta se tratará la creación de un registro provincial para dejar asentada la decisión de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia, así como la puesta en marcha de una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal en Sierra Grande.

Doble vuelta tendrá también la iniciativa para establecer el Protocolo Provincial de Activación de la Alerta Sofía, destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio de la Provincia de Río Negro.

El listado incluye además proyectos de interés cultural y ambiental, como la valorización del ave autóctona churrinche (Pyrocephalus rubinus), la declaración de Ciudadanos Ilustres a referentes de la Regata Internacional del Río Negro y la declaración de Monumento Histórico Provincial al Anfiteatro Municipal “Cono Randazzo” en Regina, junto con el otorgamiento de carácter provincial a la Fiesta de la Chicha en Mallín Ahogado.