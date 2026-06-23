El gobernador Alberto Weretilneck anunció a traves de sus redes la promulgación de la ley que establece la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta diseñada para ofrecer mejores condiciones a quienes decidan invertir en el territorio rionegrino.

El mandatario subrayó que el objetivo es que Río Negro se convierta en el mejor lugar para invertir, generar empleo y desarrollar nuevas oportunidades. “Cuando llegan inversiones, crecen las empresas, se mueve la economía y se generan más oportunidades para los rionegrinos”, expresó.

La adhesión al RIMI busca consolidar un marco de competitividad provincial, con beneficios que permitan atraer capitales y proyectos productivos. Según Weretilneck, se trata de un paso concreto para que la provincia logre más inversiones y más trabajo, en un contexto donde aún resta avanzar en materia de desarrollo económico.

El régimen contempla incentivos fiscales y condiciones especiales para medianas inversiones, con el propósito de dinamizar sectores estratégicos y promover la radicación de nuevas empresas. La medida se enmarca en la política provincial de fortalecer la economía local y ampliar la generación de empleo formal.

Weretilneck enfatizó que este es el rumbo elegido: dar pasos firmes hacia una provincia más competitiva, capaz de atraer proyectos que impacten positivamente en la comunidad y en el crecimiento económico de Río Negro.

La promulgación de esta ley se inscribe en una estrategia provincial de diversificación productiva, que busca ampliar la base económica más allá de los sectores tradicionales. Con la adhesión al RIMI, Río Negro pretende atraer inversiones en áreas como la agroindustria, la energía, el turismo y los servicios tecnológicos, generando un marco de previsibilidad que incentive la radicación de proyectos de mediana escala y fortalezca el desarrollo regional.