El Ministerio de Salud de Río Negro reforzó este lunes los controles epidemiológicos y las medidas de prevención tras confirmarse el fallecimiento de una mujer por hantavirus en la ciudad de Bariloche.

Desde el área sanitaria se recordó que el virus se transmite principalmente por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), presente en la región patagónica, y que la infección puede producirse al inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados o al tener contacto directo con secreciones de roedores.

En este contexto, se solicitó a la población extremar las precauciones:

Mantener la limpieza de viviendas, galpones y depósitos.

Ventilar espacios cerrados antes de ingresar.

Evitar el contacto con roedores y sus excretas.

Usar protección adecuada al realizar tareas rurales o de desmalezamiento.

El Hospital Ramón Carrillo y el área de Epidemiología provincial coordinaron el seguimiento de contactos estrechos y la vigilancia sanitaria en la zona. Las autoridades subrayaron que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de contagio y proteger a la comunidad.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que puede evolucionar hacia cuadros respiratorios severos. La confirmación del caso fatal en Bariloche refuerza la necesidad de sostener las medidas de prevención y vigilancia sanitaria en toda la provincia.

Desde el Ministerio se destacó que la unidad de acción entre equipos de salud y comunidad resulta clave para evitar nuevos contagios y garantizar la seguridad sanitaria en los barrios y zonas rurales.