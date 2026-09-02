Aguas Rionegrinas informó que el personal operativo trabajó de manera ininterrumpida durante la madrugada de este miércoles en la reparación de la cañería principal de 600 milímetros que abastece a distintos sectores de la zona baja de Roca y está ubicado en calle Alsina y Córdoba.

La intervención se desarrolló en el lugar de la rotura y demandó la fabricación de piezas especiales para poder concretar el reemplazo. Los equipos técnicos trabajaron en la adaptación de los aros de conexión y en el corte del caño a medida, con el objetivo de ensamblar el tramo final y realizar las pruebas de presión.

Desde la empresa Aguas Rionegrinas, el subgerente regional, Juan Manuel Román, explicó que “se trabajó en descubrir el caño, que estaba cubierto por hormigón que costó mucho tiempo picar para ver qué espesor tenía el acueducto. Una parte conseguimos en Allen junto con un juego de juntas para ese diámetro específico y hubo que ajustar todas las piezas en una tornería haciendo todos los ajustes necesarios”.

Según se detalló, cuatro de los seis aros ya fueron torneados y probados con éxito, mientras que los dos restantes requirieron ajustes adicionales, lo que demandó más tiempo de trabajo. Una vez que las piezas ingresaron a la obra, se procedió al armado del tramo y al inicio del bombeo de agua para verificar la presión y descartar pérdidas.

La empresa señaló que los trabajos terminaron en la madrugada. Sin embargo, se aclaró que el proceso de recuperación del servicio se realizará de manera progresiva y que no se descartan complicaciones técnicas durante la etapa final.

Se fabricaron piezas especiales y se ajustan en tornería

Román, quien supervisó las tareas junto al equipo, destacó el esfuerzo de los trabajadores desplegados en el terreno y reafirmó el compromiso de la empresa por restablecer las condiciones del servicio a la mayor brevedad posible para minimizar el impacto en la comunidad.