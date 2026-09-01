YPF desembarcó en Sierra Grande y San Antonio Oeste con una agenda que apunta a un objetivo concreto: preparar proveedores, capacitar jóvenes y fortalecer el talento local ante las oportunidades que podría generar el proyecto Argentina LNG en Río Negro. Las actividades reunieron a más de 40 empresas y a más de 100 estudiantes de ambas localidades.

En San Antonio Oeste, la petrolera realizó una nueva edición de Mundo YPF, una iniciativa de la Academia de Proveedores destinada a acompañar a las empresas locales y mejorar sus posibilidades de participación en los proyectos que impulsa la industria energética en la provincia. El encuentro reunió a firmas de San Antonio Oeste y Sierra Grande que ya habían atravesado anteriores instancias de capacitación.

La jornada incluyó mesas de diálogo, intercambio de experiencias, casos de éxito y espacios de vinculación. El objetivo fue promover la asociatividad, mejorar la competitividad y preparar al entramado productivo regional para una demanda que podría crecer si los grandes proyectos energéticos terminan avanzando.

Mientras tanto, en Sierra Grande, Fundación YPF y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Chubut, sede Puerto Madryn, llevaron adelante una nueva Jornada de Vocaciones. La propuesta estuvo dirigida a estudiantes secundarios y reunió a más de 100 jóvenes de la ESRN N° 39 y del Centro de Educación Técnica N° 12.

Los estudiantes se encontraron con una propuesta bastante alejada de una charla tradicional. Participaron de experiencias vinculadas con ciencia, tecnología y energía, recorrieron la maqueta interactiva V4LE y se enfrentaron a desafíos en la denominada Sala de Escape de la Energía, donde debieron poner a prueba el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

La propuesta también incluyó robótica educativa, impresión 3D y talleres con lápices 3D, además de información sobre las carreras que ofrece la UTN, programas de bienestar universitario y distintas iniciativas de divulgación científica. La intención es acercar a los jóvenes a las herramientas y carreras que podrían convertirse en parte del futuro laboral de la región.

En paralelo, Argentina LNG fue presentado ante empresarios, autoridades municipales, Bomberos, Protección Civil y representantes de la comunidad local. El proyecto fue puesto sobre la mesa junto con las oportunidades que podría generar para la economía de Río Negro. Así, YPF avanza en la preparación de proveedores y recursos humanos mientras busca que, si la inversión energética finalmente se concreta, la región no quede mirando desde afuera y pueda convertirse en parte del negocio.