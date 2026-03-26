La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) informó que este viernes se llevará adelante un operativo de reparación en el acueducto de calle Güemes, a la altura del tanque elevado, lo que implicará la interrupción del suministro de agua potable por más de 12 horas en la zona baja de Roca.

Los trabajos de reparación comenzarán a las 17 horas del viernes y se extenderá hasta el mediodía del sábado, afectando a los barrios situados al sur del Canal Principal de riego, y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú, incluyendo sectores Centro, Stefenelli, J.J. Gómez, Supe, Universitario, 260 Viviendas y Malvinas, entre otros.

El jefe de servicio de ARSA, César del Valle, explicó que la intervención es impostergable: “Se trata de un operativo en calle Güemes, donde el municipio anunció que la pavimentará. Tenemos un acueducto que viene desde la planta de tratamiento hasta el tanque de calle Mendoza, y allí detectamos una pérdida que debemos reparar para evitar roturas futuras”.

Del Valle detalló que las tareas comenzarán el viernes a las 17 con la excavación para descubrir la cañería. “A la medianoche cortamos el suministro y después del mediodía del sábado se restablecerá el servicio. La normalización completa será entre las 15 y las 16 del sábado”, indicó.

El acueducto en cuestión tiene 700 mm de diámetro y ya había sufrido una rotura hace algunos años durante obras en calle Jujuy, lo que provocó varios días sin agua. En esta ocasión, ARSA prevé un operativo coordinado con técnicos e ingenieros de la ciudad y de la provincia, además de la provisión de agua mediante camiones cisterna para sectores sin reservas.

La empresa recomendó a los usuarios acopiar agua con antelación y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando necesidades básicas como higiene y limpieza. Para consultas o reclamos, está disponible la línea gratuita 0800-999-24827.