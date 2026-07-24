Roca impulsa su candidatura como sede de la Ruta de la Paz Argentina 2026

La ciudad de General Roca fue propuesta como sede para el cierre de la Ruta de la Paz 2026, un evento internacional que reúne actividades culturales, deportivas y comunitarias con el objetivo de promover la paz, el diálogo y la autosustentabilidad. La iniciativa fue presentada por el Rotary Club Roca ante el Municipio, que aceptó impulsar la candidatura.

El presidente del Rotary Club Roca, Fernando Bou Abdo, explicó en Radio Kaos que la Ruta de la Paz es un conjunto de eventos que se desarrollan desde el 27 de julio y culminan el 22 de noviembre en la ciudad que resulte elegida como sede. “Somos una organización civil que acompañamos y presentamos la propuesta al Municipio, y fueron ellos quienes aceptaron proponer a Roca como sede. El lunes se vota y se elige la ciudad”, señaló.

Durante este período se realizarán actividades diversas: festejos de las infancias, ferias del libro, plantaciones de árboles, carreras de bicicletas y caminatas que promueven la paz y la autosustentabilidad. La propuesta busca integrar a la comunidad en acciones concretas que fortalezcan valores de convivencia y respeto.

La Ruta de la Paz es organizada por la UPF (Universal Peace Federation), una red global interreligiosa que promueve la paz y el diálogo en más de 150 países. Este será el 12° evento en Argentina, declarado de interés por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, así como por legislaturas provinciales de Córdoba, Salta, Chaco, Jujuy, La Rioja y Catamarca, y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La elección de la sede se realizará el lunes 27 de julio en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, Perú 160 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí expondrán sus propuestas representantes de Puerto San Julián (Santa Cruz), General Roca (Río Negro), Plaza Huincul y Zapala (Neuquén). El público presente podrá votar y la ciudad que obtenga el mayor número de votos será proclamada sede de la Ruta de la Paz Argentina 2026.

UPF organiza el evento en más de 150 países

Bou Abdo subrayó que la participación ciudadana es fundamental: “Votan todas las personas que asistan de manera presencial. Como Rotary acompañamos, pero es la comunidad la que decide. Este año hagamos que Roca sea la ciudad sede de la Ruta de la Paz 2026”.

La propuesta busca consolidar a Roca como un referente regional en la promoción de valores universales, integrando actividades culturales y sociales con un fuerte compromiso comunitario. De concretarse, la ciudad sería protagonista de un evento internacional que trasciende fronteras y culturas, reafirmando su rol en la construcción de paz y convivencia.